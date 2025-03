Drsný chlapík, o kterém koluje řada vtipů. Chuck Norris slaví 85. narozeniny

Norrisova cesta k postavení legendy mezi herci akčních filmů nebyla jednoduchá, v mládí třeba bojoval s předsudky kvůli čerokézské krvi kolující v jeho žilách. Na škole byl spíš podprůměrný student a moc nevynikal ani ve sportu. „Vůbec jsem si nevěřil, často jsem snil o tom, že budu silný a dokážu se sám o sebe postarat, že zmlátím ty, co mě šikanují,“ popsal nepříliš šťastná školní léta. Hned po střední škole narukoval k letectvu, jako vojenský policista sloužil v Koreji.

Pobyt v asijské zemi změnil Norrisovi život. Právě tam se seznámil s bojovými uměními, věnoval se taekwondu, judu i karate. Zpočátku to ale nebyla žádná sláva, při prvním pokusu přerazit holou rukou betonové tvárnice si dokonce ublížil. „Připravil jsem se, zkoncentroval a namířil pěst rovně dolů. Ale těsně před nárazem jsem se lekl a trošku jsem ruku pootočil. Skončil jsem na šest týdnů v sádře,“ vzpomínal. Zranění ale jeho usilovnou snahu něco v životě dokázat nezastavilo.

Bojovým uměním se věnoval i po propuštění do civilu v roce 1962. Chvíli pracoval pro leteckou továrnu Northrop, pak si ale v Kalifornii postupně otevřel několik tělocvičen, kde vyučoval zejména karate. Právě to mu přineslo největší úspěchy, v roce 1968 se stal mistrem světa a titul šampióna si udržel až do roku 1974. To už měl za sebou první setkání s filmem, kde měl kontakty díky návštěvníkům svých tělocvičen - k Norrisovi chodili například Steve McQueen nebo Priscilla Presleyová.

Chuck Norris a Bruce Lee ve filmu Cesta draka (1972)

V roce 1968 uplatnil své zkušenosti jako odborný poradce na karatistické scény při natáčení snímku Demoliční četa, o čtyři roky později se objevil před kamerou, ovšem tehdy jako zlosyn. Bylo to ve filmu Cesta draka, předposledním snímku slavného Bruce Leeho. Do konce 70. let si Norris zahrál ještě v několika vesměs zapomenutých snímcích. Za zmínku stojí snad jen Správní chlapi nosí černou (1978), kde se podílel i na scénáři a který měl vcelku slušný úspěch v kinech (nikoli ale u kritiky).

„Příště tam nedávej tolik dialogů,“ poradil mu prý Steve McQueen - a Norris se touhle radou řídil celý zbytek kariéry. Místo slov vsadil na pěsti a údery, včetně proslaveného kopu z otočky. V 80. letech hrál ve snímcích Nezvěstní v boji (1984), Invaze U.S.A. (1985) nebo Delta Force (1986), označovaném za nejlepší film jeho kariéry. Naposledy se Chuck Norris před filmovou kamerou objevil po boku dalších zestárlých akčních hvězd ve filmu Expendables: Postradatelní 2 (2012).

Chuck Norris a Jonathan Brandis ve filmu Mistr kickboxu (1992)

V minulosti se angažoval i v politice, jako přesvědčený konzervativec podporoval prezidenta George Bushe, stejně jako později jeho syna. Před prvním zvolením prezidentem podporoval otevřeně i Donalda Trumpa. Loni, kdy Trump opět vyhrál prezidentské volby, se k politice moc nevyjadřoval.

Rozjel také programy pro problémovou mládež. „Děti potřebují hrdiny, kteří jim vyplní čas. Dostanou cíl, nepotřebují pak zbraně a neohrozí je ani drogy,“ tvrdil Norris, který děti učil i bojová umění.

17. srpna 2020

Nový impulz dal jeho kariéře Walker, Texas Ranger, natáčený v letech 1993 až 2001 - byl to ale právě tenhle seriál, který vyvolal záplavu vtipů. Na internetu dodnes žije kult Chucka Norrise - muže, který povolil Bohu stvořit svět, umí dělit nulou, rozbrečí i cibuli, dokáže zvednout židli, na které sedí, nebo dokáže předběhnout svůj vlastní stín. Žerty ale dvakrát ženatý otec pěti dětí bere s nadhledem a hereckou „škatulku“ nikdy neopustil.

Občas se objevil i v reklamě. Propagoval například americký řetězec prodejen s potravinami, zdravotní pojišťovnu nebo dodávky a pickupy Fiat. Jeho popularity přitom využívají firmy nejen v USA.

Norris tak hrál například v ruské reklamě na pivo nebo finské na tamní fastfoodový řetězec. A v roce 2010 se Chuck Norris objevil také ve vánoční reklamě na českého mobilního operátora, kde se proslulý tvrďák hroutil při pohledu na tradiční zabíjení kapra. V další reklamě ho na kluzišti prosí maminka, aby jí vyfotil syna, protože poprvé „bruslí“. „Ne, já jsem Chuck Norris,“ odpoví jí slavný herec v angličtině v narážce na slavného herce akčních filmů Bruce Leeho.