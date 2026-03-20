Akční legenda Chuck Norris skončil v nemocnici, zkolaboval den po tréninku

Autor:
  7:19
Svět filmu i fanoušků akčních legend zaskočila zpráva o náhlé hospitalizaci Chucka Norrise. Šestaosmdesátiletý herec a mistr bojových umění byl podle zahraničních médií převezen do nemocnice na Havaji po blíže nespecifikované „akutní zdravotní příhodě“.

K incidentu mělo dojít ve čtvrtek na ostrově Kauai, kde Norris v posledních letech tráví značnou část času. Podle dostupných informací se vše odehrálo velmi rychle a nečekaně, ještě den předtím byl herec spatřen při tréninku a působil ve skvělé kondici.

Chuck Norris (březen 2024)
Chuck Norris ve filmu Invaze U.S.A. (1985)
Chuck Norris s manželkou Genou (červenec 2023)
Chuck Norris (Fort Worth, 6. listopadu 2016)
32 fotografií

Přesné okolnosti zdravotních potíží zatím nebyly zveřejněny. Zdroje blízké herci však uklidňují veřejnost s tím, že situace není kritická a Norris je podle všeho v dobré náladě. Dokonce měl i krátce po převozu do nemocnice žertovat.

Zpráva přichází jen krátce poté, co herec oslavil své 86. narozeniny. Na sociálních sítích tehdy sdílel video z tréninku, ve kterém ukázal, že i ve vysokém věku zůstává fyzicky aktivní a věrný bojovým uměním.

KVÍZ: Chuck Norris nemá narozeniny, narozeniny mají Chucka Norrise. Jak ho znáte?

Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.

Fanoušci nyní netrpělivě čekají na další informace o jeho zdravotním stavu. Přestože první zprávy vyvolaly obavy, aktuální informace naznačují, že by mělo jít spíše o krátkodobý zdravotní problém než vážnou komplikaci.

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Akční legenda Chuck Norris skončil v nemocnici, zkolaboval den po tréninku

Chuck Norris (březen 2024)

Svět filmu i fanoušků akčních legend zaskočila zpráva o náhlé hospitalizaci Chucka Norrise. Šestaosmdesátiletý herec a mistr bojových umění byl podle zahraničních médií převezen do nemocnice na...

20. března 2026  7:19

Jaroslav Plesl chtěl koupit zámek. Bratr mu to ale rozmluvil

Jaroslav Plesl v pořadu Skryté skvosty (2026)

Těžko by se našel v Česku veřejně přístupný hrad nebo zámek, který by Jaroslav Plesl dosud nenavštívil. Na některých průvodcoval, u jiných dokonce uvažoval, že by se do nich nastěhoval natrvalo....

20. března 2026

Už nepotřebuji všude být a všechno vyzkoušet, říká Alena Doláková

Alena Doláková (2024)

Ledy se hnuly a Alena Doláková, která zkoušela štěstí za velkou louží, má dost práce na domácí půdě. Začíná točit minisérii My nejsme sekta a zahrála si v satirické komedii Ovce žerou první, která...

20. března 2026

Je snadné se sám ze sebe zbláznit, po Slunečné to bylo vážné, říká Lambora

Premium
Marek Lambora

I kdyby Marka Lamboru kvůli seriálu O lidech a koních zavalila přízeň ctitelek, hlava už se mu z toho nezamotá. Jednu takovou zkušenost má za sebou z jiného seriálu, tehdy ji ustál i díky sportovním...

19. března 2026

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl ze hry

Dvanáctá epizoda Survivoru 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

19. března 2026  15:50

Zdraví norské korunní princezny se zhoršilo. Chystá se na transplantaci plic

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) čelí vážnému zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s plicní fibrózou, vzácným onemocněním plic, kvůli kterému se od konce ledna neobjevuje na veřejnosti....

19. března 2026  12:45

Měla bych jíst jen rohlíky, buchty a knedlíky, řekla ke své nemoci Heidi Janků

Heidi Janků v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Zpěvačka Heidi Janků (63) má od dětství potíže se střevy. Začala to ale řešit až kolem čtyřicítky a v pořadu 13. komnata prozradila, jakou jí lékaři stanovili diagnózu a že podstupuje biologickou...

19. března 2026  11:22

Na převoz těla Míny vypsali sbírku. Vybralo se už přes půl milionu korun

Influencerka Mína, vlastním jménem Dominika Elischerová (6. září 2021)

Zápasníci Erik a Patrik Kutilovi vypsali sbírku na převoz těla influencerky Dominiky Elischerové alias Míny, která ve 23 letech tragicky zahynula v Thajsku. Rozhodli se tak, protože repatriace je...

19. března 2026  10:08

Těhotné manželce Eda Sheerana našli nádor. Nejhorší týden, vzpomíná zpěvák

Ed Sheeran a jeho manželka Cherry Seabornová v Paříži (28. září 2021)

Britský zpěvák Ed Sheeran (35) promluvil o tom, jak jeho manželka Cherry Seabornová (32) během těhotenství bojovala s rakovinou. Bylo to podle něj náročné období a prozradil, že po narození jejich...

19. března 2026  9:24

V prevenci jsme lajdáci. I na dovolené aktivně pomáhám, říká Marek Dvořák

Marek Dvořák

Kromě práce lékaře a záchranáře je Marek Dvořák známý i svojí aktivitou na sociálních sítích. K větší popularitě mu pomohla i Nikol Leitgeb, když její manžel Petr zachraňoval syna a Marek Dvořák o...

19. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nedalo se čekat, že z nás budou lékaři či inženýři, říkají vnuci Šafránkové a Abrháma

Josef Jan Abrhám a jeho bratr Antonín Jan Abrhám na premiéře seriálu Pád domu...

I když se Josef Jan Abrhám narodil dřív než jeho bratr Antonín Jan Abrhám, nepůsobí tak. Antonín totiž začal posilovat, a díky svojí muskulatuře nejen bratra přepere, ale vypadá starší. Vnuci Josefa...

19. března 2026

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)

Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elischerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou...

18. března 2026  18:30

