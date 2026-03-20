K incidentu mělo dojít ve čtvrtek na ostrově Kauai, kde Norris v posledních letech tráví značnou část času. Podle dostupných informací se vše odehrálo velmi rychle a nečekaně, ještě den předtím byl herec spatřen při tréninku a působil ve skvělé kondici.
Přesné okolnosti zdravotních potíží zatím nebyly zveřejněny. Zdroje blízké herci však uklidňují veřejnost s tím, že situace není kritická a Norris je podle všeho v dobré náladě. Dokonce měl i krátce po převozu do nemocnice žertovat.
Zpráva přichází jen krátce poté, co herec oslavil své 86. narozeniny. Na sociálních sítích tehdy sdílel video z tréninku, ve kterém ukázal, že i ve vysokém věku zůstává fyzicky aktivní a věrný bojovým uměním.
|
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.
Fanoušci nyní netrpělivě čekají na další informace o jeho zdravotním stavu. Přestože první zprávy vyvolaly obavy, aktuální informace naznačují, že by mělo jít spíše o krátkodobý zdravotní problém než vážnou komplikaci.