berg Michaela Bergerová Autor:

14:39

Christopher Schwarzenegger, syn herce Arnolda Schwarzeneggera a novinářky Marie Shriverové, šel do sebe. Po letech, kdy si nesl kila navíc, zhubl v průběhu posledních let 45 kilogramů. Podle jeho slov za to mohou hlavně změny v jídelníčku.