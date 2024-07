V novém Supermanovi si zahraje syn toho původního Will Reeve

Will Reeve pracuje jako reportér pro stanici ABC News. V novém filmu Superman: Legacy dostal malou roli. „Znám lidi, kteří film natáčejí, a byli ke mně a mé rodině velmi laskaví, a protože jsem měl volný den, tak jsme to uskutečnili,“ vysvětlil Will Reeve pro TMZ.

Natáčení ho bavilo, ale hercem se kvůli tomu nestane. „Byl to opravdu skvělý zážitek. Byli super přátelští. Bylo to rychlé, snadné a já byl vlastně při tom nervóznější než kdykoli, když jsem v televizi kvůli své normální práci,“ prozradil.

Nejkultovnější Superman v podání Christophera Reevea

„Bylo kolem tolik lidí a já se musel naučit nazpaměť...jednu větu,“ řekl se smíchem. „Nemyslím, že mám na to být hercem,“ dodal s tím, že s prací ve zpravodajství je spokojený.

Supermana si v novém filmu zahraje David Corenswet. Premiéru byl měl film mít v červenci 2025.

Novým Supermanem bude David Corenswet.

Will Reeve byl teprve tříletý, když jeho otec Christopher spadl z koně a ochrnul. Ve 12 letech o otce přišel a když mu bylo 14 let, stal se z něj sirotek, protože jeho matka Dana (†52) podlehla rakovině.

Will Reeve má ještě dva poloviční sourozence – bratra Matthewa (44) a sestru Alexandru (40), které měl Christopher Reeve s první manželkou Gae Extonovou.