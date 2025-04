V kultovním seriálu Dallas se objevil v osmdesátých letech a jeho tělo v plavkách tehdy vyvolalo tolik pozornosti, že mu vysílací společnost poslala vzkaz s žádostí, aby to s „tím vycpáváním“ trochu krotil.

„To je velmi pěkný kompliment, řekl bych,“ směje se dnes. „Pořád přemýšlím, kdo vlastně tu zprávu poslal. Možná to někdo myslel vážně, možná to byl vtip, ale rozhodně jsem si nic nevycpával.“

V době natáčení Modré laguny bylo Atkinsovi teprve osmnáct a jeho filmová partnerka Brooke Shieldsová byla ještě o tři roky mladší. Film se stal hitem, ale zároveň budil kontroverze – zejména kvůli nahotě.

„Nějak mě to neděsilo,“ tvrdí dnes Atkins. „Mluvili jsme o tom s režisérem Randallem Kleiserem. Měl jasnou vizi a chtěl, aby nahota nebyla samoúčelná. V té době to bylo běžné hlavně u žen, ale tady to mělo smysl. Tak jsem si řekl: Fajn, jdeme do toho.“

Přestože snímek obdržel smíšené recenze, v pokladnách zazářil a vydělal přes 58 milionů dolarů. Atkins získal nominaci na Zlatý glóbus, Shieldsová naopak Zlatou malinu. „To je Hollywood,“ glosuje herec s nadhledem. „Jednou jsi nahoře, jednou dole.“

Ve své době se stal sexsymbolem a ikonou zejména pro homosexuální publikum, což ho nijak neuráželo. „Velmi mi to lichotilo,“ přiznal. V roce 1983 se dokonce objevil nahý v časopise Playgirl. „Moje teorie byla: žijeme jen jednou. A pak jednou přijde den, kdy mi někdo naopak bude chtít zaplatit, abych se už nikdy nesvlékl. Tak proč ne?“ míní Atkins.

Dnes už se herectví nevěnuje. Prodává luxusní bazény a pomáhá vyvíjet rybářské návnady. Ke své minulosti se ale zády neotáčí. Nedávno se dokonce znovu potkal se svou dávnou kolegyní z Dallasu Lindou Grayovou. Objevili se společně ve vánočním filmu Ladies of the ‚80s: A Divas Christmas. „Byla to krásná nostalgie. Jsem vděčný, že jsem toho mohl být součástí,“ řekl.