„Poté, co jsem viděla i slovenské verze show Bachelor, kde v každé řadě byla nějaká slečna trochu při těle, tak jsem měla komplex, že tady jsem to byla právě já. Nebylo mi to úplně příjemné,“ uvedla Christina Marinetti pro televizi Nova.

Jan Solfronk a Christina Marinetti v show Bachelor Česko (2024)

Ostatní dívky jí často dávaly najevo, že je při těle. „Když jsem slýchávala různé poznámky na moji postavu, tak jsem pak ve vile ještě tím víc jedla. Měla jsem z toho tak trošku depresi,“ vzpomíná expertka na sociální sítě.

Na svém instagramovém profilu Chris prozradila, že zásadní pro úspěšné hubnutí byla její psychika. „Říkala jsem si, že se chci cítit dobře, chci být chtěná a sebevědomá. Začala jsem hodně cvičit, koupila jsem si domů trampolínu a upravila si stravu,“ popsala.

„Počítala jsem si kalorie, začala víc chodit, hýbat se a posilovat. Kvůli Bachelorovi jsem si kupovala nový šatník, protože jsem přibrala a z velikosti S jsem měla M. Teď mám velikost XS. Zhubla jsem jedenáct kilo. Teď se ve svém těle cítím o dost líp. Vnímá to i mé okolí, že jsem sebevědomější,“ dodala Marinetti, která podle příspěvků na sociální síti našla svou lásku mimo vilu.

V show Bachelor se proslavila hlavně epizodou, ve které chtěla Honzovi Solfronkovi uvařit jako překvapení špagety carbonara. Než se jí to však podařilo, párty, která probíhala, byla ukončena, takže Chris nemohla připravený pokrm předat, což ji velmi rozčílilo.

Poslední díl první řady seznamovací reality show Bachelor Česko byl odvysílán minulý týden, z celkem osmnácti dívek si Jan Solfronk nakonec vybral jako svou partnerku studentku Sabinu Pšádovou.