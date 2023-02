Kvůli lékům jsem přibrala a nevypadala jako já, postěžovala si Applegate

Když se Christina Applegate o nemoci dozvěděla, natáčela třetí řadu seriálu Smrt nás spojí. Měla potíže a kvůli lékům také přibrala. Nyní prozradila, že pro ni bylo těžké sledovat svůj výkon. Na seriál se podívala až po několika měsících. „Nerada se na sebe dívám, jak s tím zápasím. Také jsem přibrala 18 kilo, protože jsem se nehýbala a kvůli lékům. Nevypadala jsem jako já a ani jsem se tak necítila,“ uvedla herečka.

Když se konečně odhodlala podívat na poslední řadu, musela být sama a přestat pokaždé, kdykoli to pro ni začalo být příliš bolestivé. „V určitém smyslu jsem byla schopna se distancovat od svého vlastního ega a uvědomit si, jak krásné dílo to bylo. Vidět úplně poprvé všechny scény, ve kterých jsem nebyla, byla legrace,“ řekla.

Role jí vynesla šestou nominaci na Cenu Sdružení filmových a televizních herců za mimořádný herecký výkon v komediálním seriálu. Applegate připustila, že nadcházející předávání cen bude s největší pravděpodobností její poslední, protože se nadále potýká s nemocí. „Pravděpodobně je to moje poslední předávání cen coby herečky, takže je to docela velký problém. Teď si nedokážu představit, že vstanu v pět hodin ráno a strávím 12 až 14 hodin na natáčení. V tuhle chvíli na to nemám,“ přiznala.

Applegate loni v jednom z rozhovorů prozradila, že svou práci herečky obvykle využívala k tomu, aby se odvrátila od svých skutečných problémů. Hraním se vyhýbala minulým rozchodům, traumatům, úmrtím i rakovině prsu, kterou prodělala.

Podobně to měla i s roztroušenou sklerózou během posledního natáčení. S diagnózou se snaží vyrovnat s humorem. „Jo, moje obranné štíty humoru mě udržují v pohodě, ale samozřejmě, kdesi uvnitř ty věci cítíte. Dělám to proto, abych to moc neřešila a také, aby se lidi nebáli být se mnou. Když mě teď berou jako postiženou osobu, chci, aby se cítili dobře, že se tomu můžeme smát,“ dodala.