Vychoval mě vlastně Al Bundy, vtipkuje herečka Christina Applegate

Ed O’Neill se objevil v jedné epizodě hereččina podcastu, který vydává společně s kolegyní Jamie-Lynn Siglerovou. Oba zavzpomínali na natáčení slavného seriálu, které probíhalo v letech 1987 až 1997. O’Neill v něm ztvárnil hlavu rodiny Ala Bundyho.

„Roky mého života strávené s tímto mužem... Je to neuvěřitelný herec, neuvěřitelný člověk. Ani nevím, jak ho popsat. Vychoval mě, takže jestli se vám na mně něco nelíbí, je to jeho vina,“ prohlásila Christina Applegate.

Applegate v sitcomu účinkovala od svých patnácti let a se svým hereckým tátou si tak prošla různými životními strastmi. „Prošel si se mnou vším. Rakovinou mé mámy a dalšími věcmi,“ vzpomínala.

Ženatý se závazky. David Faustino (vlevo) získal roli díky svým 160 centimetrům. Ed O’Neill si zahrál ve všech dílech. Katey Segalová tvůrce oslovila hned na prvním castingu, kam přišla v paruce, která jí už zůstala. Christina Applegate za roli Kelly Bundové získala ocenění Young Artist Award.

Bývalí kolegové se také podělili o to, jak se jejich vztah v průběhu let měnil. Applegate poznamenala, že si s O’Neillem ráda telefonuje, i když za normálních okolností telefonování nesnáší. „Náš vztah miluju, Eddie. Třeba náš vztah teď, když je mi 52 let, a to, že si můžeme hodiny telefonovat, chichotat se a mluvit o všem možném. Jako že si hodně povídáme. Mluvím s tebou po telefonu víc než s kýmkoli jiným,“ prozradila herečka.

Applegate také prozradila, že účinkování v netradiční rodinné komedii málem odmítla. Scénář pilotní epizody jí totiž připadal nechutný. „Tohle je záchodový humor a já záchodový humor nedělám,“ vzpomínala na to, co si tehdy o scénáři myslela. Dnes je však ráda – a televizní diváci také – že změnila názor a roli v seriálu přijala.