Hvězda Ženatý se závazky Christina Applegate je většinu dne upoutaná na lůžko

  9:45
Hvězda seriálu Ženatý se závazky Christina Applegate (54) vydává své memoáry – a překvapivě nepopisuje život hollywoodské hvězdy, ale spíše pacientky s roztroušenou sklerózou se složitou minulostí. Kniha You With the Sad Eyes je podle autorky „o malé holčičce se smutnýma očima, která se nakonec stala Christinou Applegate“.
Christina Applegate v pořadu Jimmy Kimmel Live! (24. února 2026)

Christina Applegate v pořadu Jimmy Kimmel Live! (24. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Christina Applegate na předávání cen Emmy (15. ledna 2024)
Christina Applegate na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)
Christina Applegate na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)
Christina Applegate na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)
„A ty smutné oči má dodnes. Ale je silnější, jiná, odolnější. A to je vlastně můj příběh,“ říká herečka, které zákeřnou neléčitelnou nemoc lékaři diagnostikovali v roce 2021.

Onemocnění způsobuje slabost, necitlivost, potíže s chůzí a problémy se zrakem. Applegate tak tráví velkou část každého dne v posteli, protože každý pohyb je pro ni bolestivý. Zároveň chce ale trávit čas se svou patnáctiletou dcerou Sadie.

„Chci ji vozit do školy, je to moje nejoblíbenější činnost. Je to jediný čas, který můžeme strávit spolu, jen my dvě,“ prohlásila. „Říkám si: Jen ji tam bezpečně dovez a vrať se domů, abys mohla jít zpátky do postele. A tak to dělám.“

Christina Applegate a její dcera Sadie Grace LeNoble na Screen Actors Guild Awards v Los Angeles (26. února 2023)

Nová autobiografie ale začíná u jejího bouřlivého dětství v nechvalně proslulém Laurel Canyon v Los Angeles, které bylo plné nestability a poznamenané zkušenostmi s obtěžováním a zneužíváním. V knize zmiňuje, že ji obtěžovala chůva.

„Věděla jsem, že všechno je špatně. Bylo mi zle a cítila jsem strach a smutek… Nikdy jsem se necítila úplně dobře, když se mě někdo dotýkal, a to platí dodnes. Nikdy jsem se s tím za celý život nesžila, opravdu, a to všechno kvůli té dívce, která mě nutila dělat něco, čemu jsem sotva rozuměla, ale věděla jsem, že je to hanebné,“ uvedla.

Christina Applegate na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)

Christina Applegate popisuje i nestabilní domácí prostředí. Její matka, herečka Nancy Priddy, bojovala se závislostí na heroinu a měla fyzicky násilného partnera, který se prý obracel i proti ní.

„Myslím, že jsem měla nejhorší období od tří do sedmi let. Ale takové věci se děly ve všech našich domovech. Svobodné matky, muži přicházeli a odcházeli, drogy. Hodně z toho je velmi těžké. Někdo se mě zeptal: Děláš to proto, že se stavíš do role oběti? Já na to: Ne, posiluji tím ostatní lidi. Alespoň v to doufám. Doufám, že nějaká dívka nebo chlapec nebo kdokoli, kdo zažil zneužívání nebo bití nebo cokoli, čím jsem prošla já, si řekne: Panebože, dobře. Budu v pořádku,“ popsala.

Ženatý se závazky. David Faustino (vlevo) získal roli díky svým 160 centimetrům. Ed O’Neill si zahrál ve všech dílech. Katey Segalová tvůrce oslovila hned na prvním castingu, kam přišla v paruce, která jí už zůstala. Christina Applegate za roli Kelly Bundové získala ocenění Young Artist Award.

I když se její herecká kariéra začala rozvíjet (svou pozici živitelky rodiny upevnila ikonickou rolí Kelly Bundy v úspěšném sitcomu Ženatý se závazky na stanici Fox), Applegate čelila v osobním životě dalším těžkým chvílím, včetně dlouhodobého vztahu s násilnickým přítelem.

„Moje máma vždycky říkala: Nikdy jsem nepotkala feťáka, který by se mi nelíbil. A tak nějak jsem to měla i já,“ říká. „Nikdy jsem nebyla s nikým, kdo měl skutečnou práci. Vždycky jsem byla s těmi, které jsem chtěla napravit. Prostě jsem si vždycky myslela, že to dokážu. A víte co? Nedokážete to,“ dodala.

Byla jsem přepíchaná! Výplně šly rozpustit, dávám na přirozenost, říká Lady Dee

