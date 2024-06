Christina Applegate oznámila, že i její dcera má neléčitelné onemocnění

„Mám něco, čemu se říká POTS. Nemám tušení, co to vlastně je, ale má to něco společného s autonomním nervovým systémem a ovlivňuje to mé srdce. Když se postavím, tak se mi strašně, ale strašně motá hlava, nohy mi hrozně zeslábnou a mám pocit, že omdlím,“ přiznala Sadie Grace LeNoble.

POTS je onemocnění, které se charakterizuje zvýšením srdeční frekvence o třicet tepů za minutu v prvních deseti minutách po změně polohy z vleže či vsedě do polohy vstoje nebo během vyšetření na nakloněné rovině. Je častější u dívek a žen. Pacienti se musejí vyhýbat náhlým změnám polohy těla, vysokým teplotám, konzumaci alkoholu a velkého množství jídla, kromě toho je nutno udržovat vysoký příjem soli a tekutin. Velký přínos mají strukturované cvičební programy.

Christina Applegate a její dcera Sadie Grace LeNoble na cenách Emmy v Los Angeles (15. ledna 2024)

„Nesnáším to kvůli tobě, miláčku. Opravdu to za tebe nenávidím. Je mi smutno. Ale mám tě ráda a vím, že budeš v pořádku. A jsem tu pro tebe a věřím ti. A děkuji ti, že jsi to vynesla na světlo a do povědomí,“ reagovala na přiznání své dcery herečka, která sama musí bojovat s těžkými symptomy roztroušené sklerózy.

Christina Applegate se proslavila jako dětská hvězda, když hrála v seriálu Ženatý se závazky. Objevila se také v seriálu Přátelé. Je vdaná za nizozemského hudebníka Martyna LeNobleho, kterého si vzala v roce 2013. Mají spolu dceru Sadie.

Herečka v roce 2008 bojovala s rakovinou prsu a podstoupila oboustrannou mastektomii. V roce 2017 se dozvěděla, že má nebezpečnou mutaci genu způsobujícího rakovinu a nechala si odstranit vaječníky a vejcovody. V roce 2021 jí byla diagnostikovaná roztroušená skleróza.