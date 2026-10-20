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Christina Applegate žila pět let s chybnou diagnózou. Nemá roztroušenou sklerózu

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  14:35
Christina Applegate na SAG Awards (Los Angeles, 26. února 2023)

Christina Applegate na SAG Awards (Los Angeles, 26. února 2023) | foto: AP

Ženatý se závazky. David Faustino (vlevo) získal roli díky svým 160...
Christina Applegate na předávání cen Emmy (15. ledna 2024)
Aisha Tylerová, David Schwimmer a Christina Applegate v seriálu Přátelé (2003)
Christina Applegate v pořadu Jimmy Kimmel Live! (24. února 2026)
39 fotografií
Herečka Christina Applegate se po několikaměsíční pauze vrátila ke svému podcastu a přinesla nečekanou zprávu. Po pěti letech, kdy žila s diagnózou roztroušené sklerózy, jí lékařka podle jejích slov oznámila, že tuto nemoc nemá. Její vážné zdravotní potíže však přetrvávají a lékaři hledají jejich příčinu.

Hvězda Ženatý se závazky Christina Applegate je většinu dne upoutaná na lůžko

Christina Applegate se vrátila k podcastu MeSsy, který moderuje společně s herečkou Jamie-Lynn Siglerovou. Návrat po zhruba sedmiměsíční pauze provázelo velmi překvapivé přiznání. Americká herečka v emotivním rozhovoru uvedla, že jí lékařka nedávno sdělila, že nemá roztroušenou sklerózu, s níž žila od roku 2021.

„Přišla ke mně do pokoje a řekla, že mi gratuluje, protože nemám roztroušenou sklerózu,“ popsala herečka se slzami v očích. Zpráva ji však neuklidnila. Přestože se diagnóza změnila, její zdravotní stav se nezlepšil. Naopak má pocit, že se její obtíže ještě zhoršily.

„Nejsem na tom lépe! Jestli něco, tak se můj stav zhoršil. Takže jsem zase na začátku a vlastně vůbec nevím, co se se mnou děje,“ svěřila se spolumoderátorce. Lékaři nyní podle ní znovu hledají vysvětlení jejích dlouhodobých problémů a snaží se zjistit, co se s jejím tělem děje od roku 2021.

Christina Applegate na SAG Awards (Los Angeles, 26. února 2023)
Ženatý se závazky. David Faustino (vlevo) získal roli díky svým 160 centimetrům. Ed O’Neill si zahrál ve všech dílech. Katey Segalová tvůrce oslovila hned na prvním castingu, kam přišla v paruce, která jí už zůstala. Christina Applegate za roli Kelly Bundové získala ocenění Young Artist Award.
Christina Applegate na předávání cen Emmy (15. ledna 2024)
Aisha Tylerová, David Schwimmer a Christina Applegate v seriálu Přátelé (2003)
39 fotografií

Herečka přiznala, že nejistota ji psychicky velmi zasáhla. „Prošla jsem si hlubokou depresí. Přišla jsem o všechno. Přišla jsem o práci,“ řekla. Její každodenní život zůstává výrazně omezený a při cestách k lékaři stále potřebuje invalidní vozík. Zdůraznila, že změna diagnózy neznamená, že by se její potíže náhle vytratily.

Applegate veřejně oznámila, že trpí roztroušenou sklerózou, v srpnu 2021. Od té doby otevřeně hovoří o bolestech, pohybových obtížích i o tom, jak nemoc zasáhla její kariéru a soukromí. V posledních letech se stala výrazným hlasem lidí, kteří s tímto onemocněním žijí. Nová informace ji proto zasáhla také z osobního hlediska.

„Mám pocit, že jsem všechny zklamala. My dvě jsme se staly takovými tvářemi roztroušené sklerózy. Všechno, co jsem dělala, mělo svůj důvod. A teď ho nemám, což je pro mě velmi zneklidňující a matoucí,“ řekla o svém vztahu ke komunitě lidí s touto diagnózou.

Christina Applegate musí nosit plenky a promluvila i o anorexii

Její zdravotní problémy byly v posledních měsících natolik vážné, že musela přerušit také práci na podcastu. Podle médií strávila na jaře delší dobu v nemocnici a domů se vrátila v létě. Zatím není jasné, co přesně její současné potíže způsobuje ani jak dlouho bude hledání nové diagnózy trvat.

Christina Applegate se proslavila rolí Kelly Bundové v sitcomu Ženatý se závazky (Married… with Children), v němž hrála v letech 1987 až 1997. Později zazářila také v seriálu Přátelé (Friends), kde ztvárnila Amy Greenovou, sestru Rachel v podání Jennifer Anistonové.

Velký úspěch jí přinesl také seriál Smrt nás spojí (Dead to Me), v němž hrála po boku Lindy Cardelliniové. Za svůj výkon získala několik nominací na prestižní televizní ceny. Na filmovém plátně se objevila například v komedii Zprávař: Příběh Rona Burgundyho (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy) nebo v romantické komedii Přes noc třicítkou (13 Going on 30).

V osobním životě byla Applegate dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl herec Johnathon Schaech, s nímž se rozešla po několika letech manželství. V roce 2013 se provdala za hudebníka Martyna LeNoblea, se kterým má dceru Sadie. Pár je spolu od roku 2008.

ANKETA: Setkali jste se někdy s chybnou diagnózou lékaře?

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