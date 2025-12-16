Kritiku, že jsem hubená nebo tlustá, automaticky blokuji, říká Aguilera

Christina Aguilera zavítala na nákupy do Los Angeles, kde upoutala pozornost štíhlou postavou v černém outfitu. Oblékla černé kožené šortky a velkou černou motorkářskou bundu. Outfit doplnila stejnobarevnými punčochami, kšiltovkou a slunečními brýlemi.
Rodačka z New Yorku v posledních letech vzbudila zájem médií, protože prošla výraznou proměnou a zhubla 23 kilogramů. Fanoušci spekulovali, zda k tomu využila lék Ozempic, Aguilera to však nikdy nepotvrdila.
Léky GLP-1 potlačují chuť k jídlu a obvykle je užívají pacienti s cukrovkou. V posledních letech je užívá mnoho celebrit, včetně Oprah Winfrey, Amy Schumerové nebo Sereny Williamsové.
Držitelka ceny Grammy se v minulosti vyjádřila jen k tomu, jak internet fascinuje její proměna a dala jasně najevo, že kritika ji nezajímá. „Když jste teenager, máte úplně jiné tělo než ve dvaceti,“ svěřila se v rozhovoru pro časopis Glamour v srpnu 2024.
„Začala jsem se zakulacovat a pak to bylo nepřijatelné, protože někteří lidi říkali: Bože, ona tloustne. Jiní lidi z branže říkali: Líbila se jim tvoje postava a to, jak jsi byla hubená teenagerka,“ dodala.
„Jsem natolik dospělá, že mi je váš názor úplně ukradený. Nebudu se tím zabývat. Co si o mně myslí ostatní, je mi fuk, každý ať se stará sám o sebe, jako to dělám já,“ zdůraznila autorka hitu Beautiful.
Lidé řešili její postavu už v roce 2011, čehož si Aguilera podle svých slov vůbec nevšimla. V tu dobu procházela rozvodem s manželem Jordanem Bratmanem (48), se kterým má syna Maxe (17).
„Prožila jsem vzestupy i pády. Byla jsem příliš hubená. Byla jsem tlustá. Kritizovali mě za to, že jsem byla na obou stranách váhy. Tyhle hlasy automaticky blokuji. Můj syn je zdravý a šťastný, a to je pro mě to nejdůležitější,“ řekla magazínu Marie Claire.
„Miluji své tělo... Mám určité fyzické rysy, které mám raději než jiné. Všichni máme své přednosti. To, co vypadá dobře na jedné osobě, nemusí vypadat dobře na jiném typu postavy,“ dodala s tím, že se ve své kůži cítí sebevědomá. „Trvá to nějakou dobu, než se k tomu dostanete, ale jde hlavně o to přijmout sebe sama a své tělo.“