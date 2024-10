Zpěvačka Christina Aguilera předvádí ňadra, fanoušci ji chválí i kritizují

Christina Aguilera se stala středem pozornosti, když ve videu na Instagramu, ve kterém se stylizovala do americké herečky a modelky Marilyn Monroe, ukázala část svého poprsí.

Zpěvačka zhubla za poslední roky díky nyní populárním injekcím mnoho kilogramů a někteří její fanoušci chápou, že proto nyní touží po tom pochlubit se novou postavou. Ne všichni to však cítí stejně – někteří jsou nadšeni její odvahou a sexy pózováním, druzí ji vyčítají, že to přehání se zbytečným předváděním se v přílišné touze po pozornosti.

Mnoho sledujících Aguileře v komentářích také doporučuje, aby si nechala vyndat z prsou nepřirozené umělé implantáty navzdory tomu, že zpěvačka nikdy nepřiznala, že by podstoupila plastiku prsou. I přesto, že má jizvy v podpaží, opakovaně tvrdí, že za její zvětšené poprsí mohou hormonální změny, kterými si prošla během dvou těhotenství.

Christina Aguilera v jednom z letošních rozhovorů uvedla, že už je za celé dlouhé roky už doslova frustrovaná slávou. Už odmalička je díky Disney pořadu The Mickey Mouse Club známá po celém světě, ona opakovaně tvrdí, že nikdy nesnila o tom, být slavná. Svou prací chce prý hlavně inspirovat ostatní.

„Myslím si popravdě, že mám opravdu dobrý smysl pro humor a nadhled. Sebe samotnou ani slávu neberu tak moc vážně – na rozdíl od některých jiných kolegů a kolegyň. Dělám to hlavně proto, že to miluji a baví mě být kreativní. Pokud jde o samotnou slávu, nikdy to nebyl můj cíl. Když jste slavní, tak po vás totiž každý stále jen něco chce,“ svěřila se.

Zpěvačka se také zamyslela nad tím, že pro veřejnost nikdy nemohla být dokonalá. „Mám za sebou dlouhou historii v oboru. Velmi rychle jsem pochopila, že je nemožné usilovat o dokonalost a o to, aby mě měli všichni rádi. To zkrátka nelze. Nikdy se nezavděčíte úplně všem. Jsem sice perfekcionistka, ale na koncertech, kde zpívám živě, miluji tu syrovost a opravdovost,“ říká.

„Člověk musí jít také příkladem svým dětem. Nesmíte se sesypat z každé hlouposti, co se vám v životě stane. Snažím se udržet si pozitivní myšlení,“ dodává.

Dvojnásobná matka má s bývalým manželem Jordanem Bratmanem šestnáctiletého syna Maxe, se současným snoubencem Mattem Ruttlerem mají desetiletou dceru Summer Rain.