Z boubelky kost a kůže. Christina Aguilera opět ukázala vychrtlou postavu

Nejčastěji se v diskuzích na internetu v souvislosti s Aguilerou zmiňuje Ozempic, lék původně určený na léčbu cukrovky, který je oblíbený mezi hubnoucími hollywoodskými celebritami. Zpěvačka zatím na podobné zprávy nereagovala.

Dle názoru plastických chirurgů se Aguilera po zhubnutí nechala také chirurgicky vylepšit. „Před několika lety podstoupila v jednu dobu příliš mnoho vyplňujících zásahů ve tváři a vypadala proto otekle, trochu jako naducaný polštář,“ komentuje lékař Jonny Betteridge.

„Změnu tělesné hmotnosti lze podle mého názoru přičíst rozhodně lékům na hubnutí, nicméně podle mě si Aguilera také následně nechala rozpustit veškeré výplně ve tváři,“ myslí si odborník. Dvojnásobná matka podle něj na několika soukromých klinikách podstoupila lifting, operaci očních víček i značné úpravy chrupu a rtů.

Christina Aguilera v Londýně (22. července 2025)

Sama zpěvačka v rozhovoru pro magazín Glamour dala jasně najevo, že kritika ji nezajímá.

„Když jste teenager, máte úplně jiné tělo než ve dvaceti. Začala jsem se zakulacovat a pak to bylo nepřijatelné, protože někteří lidi říkali: Bože, ona tloustne. Jiní lidi z branže říkali: Líbila se jim tvoje postava a to, jak jsi byla hubená teenagerka,“ řekla. „Teď jsem dospělá a váš názor je i ukradený. Nebudu se tím trápit. Do toho, co si o mně myslí ostatní, mi vůbec nic není, každý ať se stará sám o sebe, jako to dělám já,“ uvedla.

Zahraniční módní policie označila zpěvaččin styl za módní katastrofu (říjen 2012).

Aguilera na slavnostní premiéře muzikálu Burlesque v londýnském Savoy Theatre měla odvážné sexy šaty, které připomínaly její kousky z éry Dirrty, a rozdávala úsměvy po boku režiséra Steva Antina či americké zpěvačky Orfeh. Ačkoli se na divadelních prknech neobjeví, Aguilera na inscenaci výrazně spolupracovala – jako výkonná producentka a spoluautorka nové hudby.

„Byla jsem naprosto ohromená! Pět hvězdiček!“ napsala Aguilera nadšeně na Instagram poté, co muzikál sledovala z hlediště. Její hudba v představení zaznívá společně s novými skladbami od Sii, Diane Warrenové nebo Todricka Halla. Role Ali, kterou Aguilera ztvárnila ve filmu, se tentokrát ujala britská zpěvačka Jess Folleyová.

Nová divadelní adaptace se od filmové předlohy částečně liší – děj se přesouvá z Los Angeles do New Yorku a choreografie i režie mají modernější náboj. Přesto si zachovává vše, co fanoušci milovali: kabaretní atmosféru, silné ženské postavy i show plnou třpytu a emocí.

Muzikál Burlesque bude v londýnském divadle Savoy Theatre uváděn v limitované sérii do 6. září.