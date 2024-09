Christina Aguilera je opět výrazně štíhlejší. Mohou za to prášky i plastiky

O příčinách velké proměny Christiny Aguilery se začalo mezi fanoušky spekulovat už v květnu, kdy v Mexiku odzpívala koncert, na kterém jako by „cestovala v čase“ – zatímco poslední dobou byla spíše při těle, tentokrát se na pódiu objevila štíhlá a s mladistvou tváří.

Obratem proto došli k závěru, že si zpěvačka zkrátila cestu k vysněné postavě díky v Hollywoodu značně rozšířeným injekcím na hubnutí. „Po těch lidé obvykle vypadají výrazně starší a strhanější, ale na Christinu zafungovaly úplně zázračně. Vypadá teď skvěle,“ píše na Instagramu jeden z fanoušků. Jiní s ním nesouhlasí a zpěvačka podle nich působí jako „kostnatá sešlá stařena“.

Podle názoru plastických chirurgů se Aguilera po zhubnutí nechala také chirurgicky vylepšit. „Před několika lety podstoupila v jednu dobu příliš mnoho vyplňujících zásahů ve tváři a vypadala proto otekle, trochu jako naducaný polštář,“ komentuje lékař Jonny Betteridge.

„Změnu tělesné hmotnosti lze podle mého názoru přičíst rozhodně lékům na hubnutí, nicméně podle mě si Aguilera také následně nechala rozpustit veškeré výplně ve tváři,“ myslí si odborník. Dvojnásobná matka podle něj na několika soukromých klinikách podstoupila lifting, operaci očních víček i značné úpravy chrupu a rtů.

Sama zpěvačka v nedávném rozhovoru pro magazín Glamour dala jasně najevo, že kritika ji nezajímá. „Váš názor je mi ukradený, z toho už jsem dávno vyrostla. Do toho, co si o mně myslí ostatní, mi vůbec nic není, každý ať se stará sám o sebe, jako to dělám já,“ uvedla.

O injekcích na hubnutí, které mají i mnohé vedlejší účinky, je známo, že pacienti s jejich pomocí dokážou výrazně snížit svou hmotnost a během pouhých několika měsíců. Každodenní aplikace vede k tomu, že uživatelé nemají pocit hladu a ztrácí chuť k jídlu. Mezi celebrity, které si takto pomohli od nadbytečných kil, patří například také Jeremy Clarkson nebo Elon Musk.

VIDEO: Proměna zpěvačky Christiny Aguilery: