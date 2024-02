Královna jojo efektu Christina Aguilera je až nezdravě vychrtlá

Christina Aguilera shodila skoro dvacet kilo a svou figuru vystavila na odiv už před pár týdny v Las Vegas. Nyní na udílení cen Grammy v Los Angeles v bleděmodrých šatech předvedla sexy křivky.

Mnozí fanoušci na sociálních sítích se ovšem pozastavují nad tím, jak moc nezdravě zpěvačka vypadá. Podle některých to působí, jako by pohublou hlavu přidělali na cizí tělo.

Zpěvačka se nechala slyšet, že jejím tajemstvím na štíhlost je zdravá a vyvážená strava a přísný cvičebním režim.

Kdysi hubená Christina Aguilera po porodu syna Maxe v roce 2008 začala výrazně přibývat na váze. O dva roky později sice kvůli roli ve filmu Varieté kila navíc shodila, poté se však stala obětí jojo efektu a zase přibrala.

„Zažila jsem vrcholy i pády. Prošla jsem celou řadou věcí v této oblasti. Byla jsem příliš hubená, příliš tlustá. Kritizovali mě za to, že jsem na jedné i druhé straně,“ prohlásila v minulosti s tím, že nakonec si řekla, že nejdůležitější je její vlastní pocit.

Christina Aguilera na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)

„Miluji své tělo. Můj přítel miluje mé tělo. Můj syn je zdravý a šťastný, takže to je vše, na čem mi záleží. Když jsem pracovala na Varieté, zhubla jsem tak moc, že jsem byla až příliš hubená. Teď se nevážím, jde o to, jak se cítím v oblečení. To, co vypadá dobře na jednom člověku, nemusí vypadat dobře na jiném typu těla,“ dodala. „Jsem náhodou velmi sebevědomá ve vlastní kůži. Dopracovat se k tomu nějakou dobu trvá, ale je to všechno o přijetí sebe a svého těla.“

Zpěvačka držela i takzvanou duhovou dietu, kdy se každý den konzumuje pestrobarevné ovoce a zelenina. V roce 2020 ovšem prohlásila, že s dietami končí. Nyní údajně cvičí dvakrát až pětkrát týdně a kromě jógy a kardio cvičení také boxuje a posiluje.