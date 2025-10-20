S Ozempicem začala kvůli potratu. Nic není růžové, říká modelka Chrissy Teigenová

Chrissy Teigenová začala užívat lék na hubnutí GLP-1 poté, co měla před pěti lety problémy se shazováním kil po potratu. Modelka přiznala, že trpěla silnou depresí z pohledu na těhotenské břicho, ve kterém už nebylo miminko.
„Moje tělo jako by se úplně zaseklo. Během těhotenství jsem si opravdu dopřávala. Takže když jsem ve dvacátém týdnu o dítě přišla, měla jsem navíc asi osmnáct kilo, se kterými jsem se necítila dobře,“ řekla v podcastu Self-Conscious.
Rodačka z Utahu věří, že její upřímnost by mohla ostatním lidem pomoci cítit se lépe sami se sebou. „Od samého začátku sociálních sítí jsem chtěla, aby lidé věděli, že věci nejsou tak růžové a dokonalé, jak se mohou zdát,“ prohlásila manželka zpěváka Johna Legenda (46) v rozhovoru pro magazín People.
Své děti chce vést k upřímnosti, kdykoliv se cítí nejistě. „Protože bych chtěla, aby moje dcera, nebo syn, pokud by se Miles někdy rozhodl třeba pro transplantaci vlasů, věděli, že nejde o předstírání dokonalosti,“ řekla maminka čtyř dětí.
„Jde o to být otevřený a upřímný ohledně toho, co vám pomáhá cítit se lépe. Nejde o to usilovat o dokonalost, protože to nakonec nikoho emocionálně neuspokojí,“ vysvětlila Teigenová s tím, že každý může o svém těle rozhodovat jinak a každý má právo dělat to, co považuje za správné.
Fanouškům slíbila, že bude vždy „zcela transparentní“, zejména na sociálních médiích. Tvrdí, že někdy může být frustrující, když ostatní lidé sdílí pouze ty nejlepší momenty.
Modelka Chrissy Teigenová a hudebník John Legend jsou manželé od roku 2013. Mají spolu čtyři děti: dceru Lunu (9), syna Milese (7), dceru Esther (2) a dalšího syna Rena (1), který přišel na svět prostřednictvím náhradní matky. Manželé v roce 2020 přišli o miminko, které pojmenovali Jack.