Modelka Teigenová a zpěvák John Legend se dočkali vytouženého dítěte

„Jaký požehnaný den,“ řekl zpěvák John Legend. Na svět totiž přišlo dítě, po němž s manželkou Chrissy Teigenovou toužili od potratu v roce 2020.

Narození dítěte oznámil John Legend během soukromého koncertu, který ten den pořádal. „Moc jsem nepsal, ale cítím se plný energie,“ řekl publiku.

Pohlaví miminka zatím neprozradil. Pár si už dvakrát pohlaví embrya vybral. Z takto ovlivněného umělého oplodnění mají šestiletou dceru Lunu a čtyřletého syna Milese.

Ti se podle rodičů na nového sourozence těšili už od začátku. „Věděli jsme, že se to povedlo a jsem těhotná asi devět dní od umělého oplodnění. Řekla jsem jim to velmi, velmi brzy. Věděli, že jdu na oplodnění a že vloží vajíčko mamince do břicha. A věděli, že existuje šance, že to nemusí fungovat, protože už se to v minulosti stalo,“ řekla Teigenová v srpnu časopisu People.

Přirozeně počala modelka jen jednou, což skončilo v roce 2020 potratem. Po ztrátě syna Jacka musela modelka podstoupit psychoterapii a loni na jaře se rozhodla pro další umělé oplodnění.