Chrissy Metzová zhubla 45 kilo. Chci stárnout co nejlépe a být silná, říká

Chrissy Metzová si na akci oblékla barevné šaty s pastelovými barvami a volánky. Šaty pod kolena měly nařasený výstřih a tříčtvrteční rukávy. Outfit doladila bílými kovbojskými botami a perlovým náhrdelníkem. Zvolila zářivý růžový make-up, vlasy měla rozpuštěné a zatočené.

Herečka minulý měsíc prozradila v rozhovoru pro Daily Mail, že zhubla pětačtyřicet kilogramů. Svěřila se, že pravidelně cvičí silový trénink. „Posilování mě vždycky bavilo. Vždycky mě bavilo zvedat činky - nechci běhat, pokud mě někdo nehoní,“ řekla s tím, že má osobního trenéra.

Chrissy Metzová na cenách Emmy (Los Angeles, 17. září 2018)

Motivací v hubnutí byl její dlouhodobý zdravotní stav. „Chci stárnout co nejlépe a chci být silná. A to je vlastně podnět pro všechno,“ prohlásila.

Podle herečky je důležité destigmatizovat populární lék Ozempic, který užívá mnoho celebrit na hubnutí. „Je to osobní rozhodnutí lidí, aby určili, co chtějí udělat pro své tělo. Myslím, že nakonec se všichni chceme cítit dobře a mít ze sebe dobrý pocit,“ prohlásila Metzová, která napsala knihu pro děti s názvem When I Talk to God, I Talk About Feelings.

O své váze a vzhledu otevřeně promluvila již v roce 2018. Prozradila, že jí trvalo desítky let, než se cítila dostatečně dobře, aby si mohla obléct plavky. „Vyrůstala jsem v nošení trička do bazénu. V dospělosti jsem si řekla: Najdu si plavky, které se mi líbí, a budu je nosit,“ řekla časopisu Glamour.

Chrissy Metzová (Pasadena, 11. února 2017)

Na začátku léta Metzová právě toto udělala. Z dovolené na Barbadosu sdílela na Instagramu fotku v černém obleku. Na příspěvek dostala několik podivných reakcí. „Lidé tam psali: Panebože, podívej se na sebe! Víš, že tohle bych nikdy nedokázala. Byl to dvojsečný kompliment, ale já dělám to, co chci dělat,“ vzpomínala.

V dubnu se navíc herečka přestěhovala z Los Angeles do Nashvillu. „V L. A. jsem žila 21 let, ale moje rodina je na Floridě, odkud pocházím, a během pandemie jsem za nimi mohla dojíždět odsud. Je tu prostě lepší kvalita života. Všechno je 15 minut cesty a je to mnohem méně stresu,“ odůvodnila rozhodnutí časopisu People.

Metzové se líbí celková atmosféra Nashvillu. „Děje se tu toho hodně. Je tu samozřejmě skvělá hudba, skvělé jídlo. Vyrostla jsem na jihu, takže jsem zvyklá na takovou tu pohostinnost – je to tu více komunitní,“ dodala herečka ze seriálu Jmenuju se Earl.