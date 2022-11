Chris Hemsworth se bojí Alzheimerovy choroby, má ji v genech

Chris Hemsworth si nechal vyšetřit DNA na genetické predispozice k různým onemocněním. Výsledek dědičné informace ho nepotěšil. Odborníci mu totiž oznámili, že má vrozené předpoklady k rozvoji Alzheimerovy choroby. Hollywoodský svalovec tak musí o to víc dbát na prevenci tohoto těžkého neurodegenerativního onemocnění.

„Není to předurčující gen, ale je to silná indikace. Před deseti lety si myslím, že to bylo spíše považováno za určující. Projít tím bylo dost intenzivní,“ vysvětlil Hemsworth.

„Většina z nás se ráda vyhýbá hovoru o smrti v naději, že se jí nějak vyhneme. Všichni věříme, že to nějak zvládneme. Pak když se najednou dozvíme, že některé velké ukazatele na to ve skutečnosti upozorňují jako na cestu, která se stane, realita toho se vpije do života. Vaše vlastní smrtelnost,“ řekl herec.

Když se zprávu o svých predispozicích dozvěděl, byl to pro něj nejprve šok. „Okamžitě jsem měl pocit, že se mi zhoršuje paměť. Je to takový placebo efekt,“ uvedl. Ale nakonec je rád, že o riziku ví.

„Pro mě je na tom pozitivní, že kdybych tu informaci neměl, neudělal bych změny, které jsem udělal. Neměl jsem o tom tušení, takže jsem teď vděčný, že mám nástroje, jak nejlépe zabránit tomu, aby se mi to stalo,“ uvedl.

Základem je vydatný spánek, zdravá strava, vyhýbání se alkoholu, cigaretám a stresu.

Alzheimerovou chorobou trpí i jeho dědeček, s nímž se Hemsworth už několik let neviděl. Svá vnoučata si nepamatuje a nepoznává už ani své děti. „Je to srdcervoucí. Nejsem si jistý, jestli si ještě něco pamatuje. Přeskakuje z angličtiny do holandštiny, která je jeho původním jazykem,“ popsal herec.