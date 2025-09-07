Jaký to má smysl? Režisér filmů o Harry Potterovi kritizuje připravovaný seriál

Režisér Chris Columbus, který stál za prvními dvěma filmy o Harrym Potterovi, si nebral servítky, když uviděl první fotky z natáčení nového seriálového rebootu od HBO. „Viděl jsem ty záběry a říkal jsem si: Jaký to má smysl? Co to má být?“ poznamenal v podcastu Rest Is Entertainment.
Režisérovi vadí hlavně to, že nová verze Harryho Pottera podle něj působí až příliš podobně té původní. Jeho pozornost přitáhl především Hagrid – nyní v podání herce Nicka Frosta.

„Má na sobě úplně stejný kostým, který jsme tehdy navrhli pro herce Robbieho Coltranea. Část mě je z toho nadšená, ale část má pocit, že je to jen déjà vu,“ řekl Columbus.

Nick Frost jako Hagrid v seriálu Harry Potter (2027)

Nový seriál se má stát jedním z nejdražších televizních projektů všech dob, s rozpočtem přesahujícím 100 milionů liber. Vznikat má postupně po dobu deseti let a má se držet knižní předlohy ještě věrněji než filmy.

Na obrazovkách bude mít seriál premiéru v roce 2027, přičemž už nyní je jasné, že herecké obsazení je směsí mladých talentů a velkých jmen – diváci budou moci sledovat Johna Lithgowa v roli Brumbála i Paapu Essiedua v roli Snapea.

Chris Columbus však zdůraznil, že závist k novému projektu rozhodně necítí. „Já jsem to dělal, jsem na všechny ty filmy moc pyšný a posunul jsem se dál. Pravda je, že jsem měl vždycky problém s tím, když se z franšíz dělá nekonečná řada pokračování,“ vysvětluje.

Kontroverze kolem projektu navíc přiživuje i účast J. K. Rowlingové. Autorka sice sama epizody nepíše, ale jako výkonná producentka na seriálu úzce spolupracuje, čímž se nadšeně pochlubila na Instagramu.

Po vlně kritiky, která se na spisovatelku snesla ze strany některých sledujících, přišlo veřejné vyjádření od producentů. „J.K. Rowlingová má právo vyjadřovat své osobní názory. My se budeme i nadále soustředit hlavně na vývoj nového seriálu. Přítomnost autorky knih při těchto přípravách příprav je jen a jen k dobru,“ hájila Rowlingovou stanice HBO.

