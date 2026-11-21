„Brala jsem to strašně seriózně, protože to mělo být poprvé, kdy budu na plátně delší dobu,“ vypráví dcera Báry Munzarové a Jiřího Dvořáka. „A jsem ráda, jak to dopadlo, protože to pro mě byl dost protiúkol,“ dodává.
Hlavní postavy vytvořily dětští herci, přičemž dospělí – Vica Kerekes a Petr Lněnička – jsou ve filmu rodiči, do nichž vstoupí bohové.
„Simona je holka, která je sice ve škole velmi populární, ale myslí jenom na sebe, všichni ostatní jsou jí jedno. Já jsem naopak zvyklá dávat druhé na první místo. V tomhle jsem se od ní něco přiučila,“ prozrazuje Anna.
Aby se do postavy lépe vcítila, podívala se na pár filmů s podobnými hrdinkami. Inspirovala ji například Regina z Protivných sprostých holek. „Ale to bylo jen na začátku, protože Simona pak projde vývojem. Uvědomí si, že na světě není sama, a že je občas třeba někomu pomoct. Musí si k tomu jenom dojít,“ vypráví.
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Starší nemůžou pochopit náš zrychlený svět, nemáme to lehké, říká Anna Dvořáková
„Já jsem v podstatě slušňák. A i když se mi párkrát stalo, že jsem dostala vlezlou nebo nemístnou otázku, stejně jsem na ni novinářům odpověděla. Jenomže pak jsem se sama sebe ptala, proč vlastně? I kamarádi se divili mojí otevřenosti. Tak teď už se dokážu vůči podobným dotazům ohradit. Zjistila jsem, že to není nic strašného, že mě za to nikdo neuškrtí. Částečně se to pořád ještě učím, ale už je to o moc lepší, i když pořád nejsem tam, kde bych chtěla být,“ vypráví herečka, jak se vypořádává s náhlým zájmem o svoji osobu.
Zatímco do jejich filmových rodičů vstoupí bohové, Simona zůstává obyčejnou holkou. „Musím říct, že mě to malinko mrzelo. Já jsem člověk, který se rád hnípe v historických věcech, tak trošku šprtka. Mám ráda mytologii. Kdybych měla možnost kouzlit, měla bych z toho mega radost. V tom jsem taky jiná než Simona, ta v magii nevěří, kdežto já strašně,“ vypráví.
„Moji rodiče jsou taky boží,“ říká o těch skutečných – Báře Munzarové a Jiřím Dvořákovi. „Oceňuji i nevlastního tátu Martina Trnavského. Všechny, kteří měli co do činění s mojí výchovou a vyrůstáním. Dědu a babičku taky. Jsem za ně strašně vděčná,“ vypráví.
Právě matce ale způsobila šok, když jí poslala video z natáčení, kde její postava skákala z útesu do vody. Úkolu se zhostila kaskadérka, ale to Munzarová nevěděla a dceři vynadala, že ji vystrašila.
Do jejího filmového otce ve filmu vstoupí Perun, do matky bohyně Černaja. „Ta je inspirovaná Moranou, což je bohyně smrti a chaosu. A Perun je zase obdobný Thorovi, je to bůh bouří a blesků. Čerňaja je považována za zlou, ale za mě je jenom nepochopená a podle mě dost potřebná,“ vypráví Anna.
Zajímá se o tajemno, astrologii a nechává si i vyložit karty. „Věřím v ně. Už jsem byla u kartářky několikrát. Někomu to může připadat jako blbost nebo placebo, ale mně to pomáhá. Můžu se tak podívat na svůj problém jinýma očima a z jiného úhlu,“ vypráví.
Kdyby mohla mít nějakou nadpřirozenou schopnost, chtěla by se umět teleportovat. Cestovat kdykoliv kamkoliv.
I tak se jí ale dějí nevysvětlitelné věci. „Kdybych někomu vyprávěla, co všechno se mi přihodilo, bude si myslet, že jsem blázen,“ říká. „Bydlím teď v bytě po babičce a dědečkovi (Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, pozn.red.) a jsem absolutně přesvědčená, že tam se mnou pořád jsou, i když už umřeli. Stalo se mi, že jsem seděla v obýváku a najednou jsem ucítila dědův parfém. Jindy se zase něco pohnulo… Řekla jsem: ‚Hele, jestli jste to vy, tak v pohodě, ale jestli je to někdo jiný, odpalte,‘“ popisuje svoji reakci.
Během natáčení filmu si pochvalovala spolupráci s režiséry Adamem Hobzíkem a Janem Chramostou. „Jsou otevření, mají chuť tvořit a rádi s námi mladými diskutovali. Když jsem je upozornila, že by moje postava určitou repliku nikdy neřekla, vůbec nebyl problém upravit ji,“ popisuje natáčení.
Radost měla i ze svého filmového bratra Jakuba Jenčíka. Sama totiž sourozence nemá. „Když jsem viděla, co se mu děje, rozbrečela jsem se a bylo to upřímné. Protože jsem ho nemohla zachránit,“ naznačuje děj, který je i dobrodružný.
Teď už je v přípravách na další velkou roli. „Začínáme točit v lednu v Krkonoších. Moc se na to těším, je to krásný příběh a budu tam se skvělou partou. Každý den cvičím, protože si chci zpevnit tělo, abych zvládla i náročnější scény,“ říká.
Její postava by měla předvést i freestylové lyžování. „Myslím, že jsem docela zdatná lyžařka, ale když jsem zkusila pár skokánků, nedopadlo to úplně dobře. Takže náročnější scény za mě převezmou kaskadéři, ale něco chci předvést i já,“ usmívá se.
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20. září 2023