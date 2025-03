Rodiče Chili měli v Česku malý stánek, pak obchůdek a nakonec prodávali v tržnici. Nejprve ji hlídala česká chůva, která jí říkala Zuzka, protože neuměla vyslovit její vietnamské jméno. Potom nastoupila do školky. Tam byla ale vyloučena z kolektivu.

„Když neovládáš jazyk, tak ještě nerozumíš tomu, co ti říkají, ale vnímáš tu energii. Lidi na mě koukali jinak. Děti si se mnou nechtěly hrát. Zažívala jsem takovou jakoby šikanu v podobě strkání, házení kamínků. Ale jako dítě se s tím neumíš vypořádat,“ říká Chili.

„Rodiče byli v práci 365 dní v roce, vstávali ve 4 ráno. Nechci říct, že mi nebyli k dispozici, ale sami s tím hodně bojovali. Museli vydělávat peníze a já se s tím musela vypořádat sama,“ vzpomíná.

Ani na základní škole se to moc nezlepšilo. „Hodně jsem se prala. Spolužáci mi dělali naschvály a moje povaha tomu nepomáhala. Když se to vyhrotilo, že mi někdo ošklivě nadával, tak jsme se prali,“ popisuje.

„Přehouplo se to do pocitu křivdy. Od malička jsem byla temperamentní, takže mou obranou byl protiútok. Štvalo mě, že se neumím bránit, protože mě mlátily větší děti, takže jsem řekla tátovi, aby mě naučil karate,“ říká Chili, které ještě víc než útoky dětí vadilo chování lidí vůči jejím těžce pracujícím rodičům. „Sledovala jsem, jak zákazníci mluví s rodiči, jak jim tykají a byla tam cítit pachuť opovržení. To jsem snášela ještě hůř, než útoky na sebe,“ vzpomíná.

„Rozhodla jsem se, že už mě nikdo nebude nikdy v životě šikanovat. Řekla jsem si, že všem ukážu, že jsem stejně dobrá nebo lepší, takže jsem měla touhu být ve všem nejlepší,“ říká Chili, která vaří, zpívá, kreslí, hraje americký fotbal, vystudovala marketing a vydala kuchařku.

Její humor je poněkud drsnější, hyperkorektní názory od ní nečekejte. Přesto, nebo možná právě proto, je úspěšná na sociálních sítích. Pozornost získala jako kuchařka, která natáčí recepty. Teď zkouší zjistit, zda se jí stejně bude dařit i v tanci při StarDance.

Ve všem, na co sáhla, se jí dařilo a s účastí v televizních soutěžích Masterchef, Survivor nebo StarDance přišla spousta pozornosti, která jí umožnila věnovat se své vysněné práci foodblogerky. Spolu s tím, ale přišla i záplava nenávistných komentářů a on-line šikany. To ji ale posílilo.

„Já jsem ještě ty lidi pobízela. Mně se dobře daří ve válce, kde můžeš tužit charakter. Beru to, že je to můj problém. Dělám práci, která mě baví a daň je, že se ke mně mohou vyjadřovat všichni. A to je cena, kterou jsem ochotna platit,“ dodává Chili Ta.