My Vietnamky jsme od malička trénované, abychom sloužily, říká Chili Ta

Chili Ta do Česka přišla v pěti letech a vyrůstala v Příbrami. Vietnamská komunita podle ní stále lpí na svých tradicích, ale liší se míra konzervativismu jednotlivých rodin.

„Třeba moji rodiče jsou liberální, protože musí. Už si na to zvykli,“ směje se Chili. „Ale jsou rodiče, kteří nechtějí, aby jejich dítě mělo českého partnera právě proto, že vietnamská komunita hodně lpí na tradicích. A také respekt je ve Vietnamu velice důležitý,“ dodává.

Čechům, kteří by chtěli začít chodit s Vietnamkou, proto doporučuje alespoň půlroční trénink, aby se dobře připravili na setkání s vietnamskou rodinou.

„Protože když si vezmete vietnamskou ženu, musíte si uvědomit, že si s ní berete celé příbuzenstvo a všechny jeho problémy,“ vysvětluje Chili, která si partnera našla mimo vietnamskou komunitu.

„Mě se lidé často ptají, jak sbalit Vietnamku. Tak odpovídám: Nauč se čichat k rybí omáčce a tvářit se u toho blaženě,“ říká bývalá účastnice soutěže Master Chef.

„Je to klíčové, protože se ve Vietnamu jedná o ochucovadlo číslo jedna. My tolik nepoužíváme sůl, ale většinou do všeho cpeme tu rybí omáčku. A to je právě ta specifická vůně, když vstupujete do vietnamské domácnosti. Pro vás je to exotické, pro mě je to domov,“ vysvětluje.

S vietnamskou ženou ale rodina získá velkou pomocnici. „My Vietnamky jsme od malička vedené, abychom sloužily. To znamená, že když k vám přijde na návštěvu Vietnamka, můžete hned říct: Hele, pojď, umyjeme okna. A ona to udělá s radostí,“ líčí Chili Ta, která kromě vaření a amerického fotbalu ovládá dobře i tanec, jak ukázala v soutěži StarDance. Diváci ale v minulém díle rozhodli o jejím vyřazení.

„Moje máma mi druhý den poslala tygří mast,“ popsala reakci vietnamské matky na konec dcery v soutěži. „My máme na všechno tygří mast. Dává se úplně na všechno - když vás bolí hlava, když máte zlomené srdce nebo vypadnete z taneční soutěže,“ dodala se smíchem Chili Ta.