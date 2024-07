Chili Ta Thuy postrádá Chlopčíka. Tím sis zavařila, káral ji Jakub Mazůch

Za sebou má už účast v reality show Master Chef, Superstar a Survivor, což svědčí o tom, že velmi ráda poměřuje síly s ostatními. A možnost zúčastnit se StarDance si považuje snad nejvíc. „Šla jsem do toho, protože mě vybrali a taky, že je to velká prestiž. Pamatuji se, že když jsem jako malá holka přijela do Česka, sledovala jsem s rodiči StarDance v televizi a celou tu show obdivovala,“ vypráví kuchařka s vietnamskými kořeny.

Původně vystudovala marketing, ale nakonec se prosadila na sociálních sítích. Pořádá kurzy vaření, píše kuchařky, ale taky zpívá, skládá hudbu a hraje americký fotbal. Teď se ovšem bude oddávat výhradně tancování. „Pro mě je tahle soutěž kombinací vzrušení, které vždycky při tanci cítím a zároveň respektu a strachu, protože to pro mě bude něco úplně nového. Takže je to i velká výzva, která mi prozradí spousty informací o sobě samé a otuží mě. A já mám tyhle věci moc ráda,“ vypráví.

Chili je její přezdívka, původně se jmenuje Ta Thuy Dung. „Moje vietnamské jméno umí správně vyslovit jenom moji rodiče, proto mi vyhovuje, když mi lidé říkají Chili. Je to pro ně takhle daleko jednodušší,“ vysvětluje.

I když je vietnamská komunita dost konzervativní a „poskakování“ svých členů v televizi v obtažených kostýmech ne úplně ráda vidí, Chili coby progresivní mladá žena se na cizí názory neohlíží. „Nejvíc mě zajímá, co tomu říkají moji blízcí a rodiče. A od nich mám naprostou podporu a saturaci láskou. To je pro mě nejdůležitější. Jsou z toho nadšeni, moc se na přímé přenosy těší. A ve Vietnamu se to vysílat nebude, takže je to jedno. Leda, že bych jim poslala odkaz na iVysílání,“ směje se.

Přiznává, že je extrémně soutěživá a ambiciózní. „Vím, že tady v Česku nejsou tyto vlastnosti tak oblíbené a už vůbec ne u žen. Diváci většinou fandí tomu, kdo si to přijde do StarDance užít. Takový člověk je pro ně pohodář, tak mu posílají hlasy. Ale mně to nedává smysl. Když už do něčeho jdu a znamená to obrovskou práci nejen pro mě ale pro všechny lidi okolo, zabere to fůru času a vyžaduje i spousty obětí různých lidí včetně mého tanečního partnera Kuby, tak k tomu nemůžu mít jiný přístup než se snažit dojít co nejdál,“ přiznává otevřeně.

Tancovala od malička, ale spíš street dance a hip hop. Na standardní tance se moc necítí, i když chodila do tanečních. „Pamatuji si třeba jive nebo cha-chu, a to jsou zároveň moje nejoblíbenější tance,“ říká.

Její partner Jakub Mazůch, jenž se v posledním ročníku StarDance se snowboardistku Evou Adamczykovou protancoval až k druhému místu, má naopak rád všechny tance. „Každý je jiný, má jinačí charakter a mě baví se v těch rolích proměňovat,“ řekl tanečník, který se původně domníval, že mu televize vybere za partnerku herečku Martu Dancingerovou. Nakonec je s volbou spokojený. „Když je tanečnice expresivnější, je to lepší. Tak jenom doufám, že Chili nezamrzne úsměv na tváři, až pozná zač je toho loket.“

Chili trošku zklamalo, že v porotě tentokrát neusedne Zdeněk Chlopčík, který byl po řadu ročníků jejím nepostradatelným členem. „Ta zpráva mě zasáhla, přijde mi to velmi smutné. Pan Chlopčík mě bavil tím, jak byl přísný. V tom mi připomínal mojí maminku,“ vysvětlovala s úsměvem Chilli. Načež Mazůch ji napomenul: „Uvědomuješ si, že těmito slovy ses už teď ochudila o nějaké body?“

Ale Chili si stála za svým: „Byl to můj oblíbený porotce. Ale to neznamená, že ostatní nerespektuji. Všichni jsou to lidi na svém místě.“

Dovolenou hodlá Chili strávit v Česku. „Budu ji brát jako iniciační rituál, během kterého bych se chtěla připravit na srpen, kdy vypuknou tréninky,“ říká.

