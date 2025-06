Nejvíc se těšíme do Ostravy, říkají o StarDance Tour Chili Ta a Jakub Mazůch

Chili Ta, jaká byla vaše první reakce, když v telefonu zazněla nabídka tančit ve StarDance Tour?

Já to vůbec nečekala. Počítala jsem naopak s tím, že tam nebudu, protože se od začátku oznamovalo, že to bude výběr z minulých řad. Chvíli jsem ale váhala, protože jsem čekala, že ta taneční pauza bude delší. Tak zase budu muset tancovat a bude to zase boj. Bojím se přísného Jakuba, až zjistí, že vůbec nic neumím. Snad nebudu muset ještě před tím na nějaké taneční kurzy. Mám z toho ale samozřejmě radost a opravdu se na to strašně moc těším i proto, že to je historicky první Tour a myslím, že to bude mít skvělé ohlasy. Bude to zase nová zkušenost. A věřím, že to nebude tak moc stresující, když se v rámci Tour nevypadává, nepůjde to do televize, takže co se stane třeba v Ostravě, zůstane v Ostravě.

Byla ta minulá zkušenost se StarDance bolestivá, adrenalinová, nebo vzrušující? Jak to vnímáte zpětně?

Myslím si, že to bylo hlavně mentálně náročné, fyzicky mě to zase tolik nezruinovalo. Když se na to zpětně kouknu, byla to směsice adrenalinu, vzrušení a spousty nových zážitků a poznatků. I svoje tělo jsem se naučila vnímat úplně v jiném kontextu než doposud. Musela jsem si také osvojit ladnější pohyby. A pak musím zmínit ten extrémně bolestivý, nečekaný odchod a s ním spojené dlouhé mrzení. Takže šlo o směs toho všeho.

Co vám účast ve StarDance vzala, co vám dala a co vám nechala?

Vzala mi asi nějakou velmi optimistickou představu o mých schopnostech. Já čekala, že mi to půjde mnohem lépe, zároveň jsem si uvědomila, že mám opravdu problém s pamětí a se zapamatováním si choreografií. Tím, že jsem nikdy nebyla v této situaci, jsem se poznala z úplně jiného úhlu. StarDance mi samozřejmě vzala nějaký čas, ale to vnímám jako investici. Dala mi větší pokoru, pohybovou inteligenci, kterou jsem předtím určitě neměla, spousty známostí se skvělými lidmi, a hlavně vzpomínek a zážitků, které mě hodně posunuly i po osobnostní stránce.

Zůstalo něco, z čeho těžíte dodnes?

V průběhu soutěže jsem se dost opírala o svou emocionální sílu, schopnost vybičovat se k nějakému výkonu, i když jsem hodně ve stresu a pod tlakem. To si myslím, že mi docela jde, že se dokážu ukonejšit, i když jsem brutálně nervózní. Myslím si, že jsem se konečně naučila ve svém věku si užívat i tyto momenty, zatímco předtím jsem vždycky vnímala jen nervozitu. Dnes si už umím užít každý moment. Třeba první představení je pro mě jednou z nejkrásnějších vzpomínek, a to pro tu euforii s tím spojenou.

Stalo se vám někdy, že jste během tréninku odešla ať už fyzicky, nebo psychicky?

Myslím, že jednou jsme ukončili trénink dřív, když už jsme věděli, že to opravdu dál nepůjde, že už víc času nepomůže, protože to ta hlava prostě nepřijala. To jsme si řekli, že bude lepší to nechat být, vyspat se na to a zkusit to až druhý den, svěží.

Poradila jste Jakubovi něco, co na vás funguje?

Jedinou věcí, která nám fungovala, bylo, že jsme si uvědomili, že potřebujeme milion opakování. Není to tak, že to dostanu do hlavy, potřebuju to dostat do těla. Trénovali jsme podle mě opravdu hodně. My jsme s Kubou oba ve znamení Býka, a já, když hrozně moc chci, všechno přeperu, ale ne vždy je to efektivní. Někdy je potřeba i trochu ubrat. Taky na mě funguje, že kromě kritiky dostanu občas i pochvalu. Klidně falešnou.

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance Tour od běžného ročníku? A co vás láká na roadshow?

Mě láká ten putovní ráz, že přijedeme za lidmi. A to publikum bude mnohem větší a spolu s tím i energie, kterou dostaneme. A ta je nakažlivá. To je něco, co si člověk vůbec nedokáže představit, když to sledujete v televizi, je to elektrizující. Při klasickém StarDance jsme měli v publiku kolem čtyř set lidí, teď jich budou tisíce. Nedokážu si to vlastně ani představit, ale vždycky jsem o tom snila, i když ve sportu. Jenže hraji americký fotbal, takže snít o tak početném publiku je nereálné, na nás chodí příbuzní, maximálně pár kamarádů. Takže si to konečně zažiju. Moc se na to těším.

Těšíte se na některé místo nejvíc?

Nejvíc se těšíme do Ostravy, tam máme fanouškovskou základnu. Jestli chci někde opravdu vyhrát, tak tam.

Jakube, našel jste si nějakou cestu, jak na Chili během tréninku jít?

Vždycky, když jsem si už začal myslet, že jsem ji našel, za týden to už nefungovalo.

StarDance Tour je vaše třetí setkání s konceptem StarDance. V čem bude podle vás Tour snazší nebo naopak náročnější?

Náročnější bude v tom, že se budeme vždycky muset seznámit s novým prostorem. Vystupovat budeme v obřích halách, většina diváků bude od nás desítky metrů daleko, takže musíme vydat o to více energie. Věřím ale, že dramaturgie, technika, světla a všechno, co k tomu patří bude tak monstrózní, že nás to podpoří. To bude velmi důležité, protože i kdybychom se rozkrájeli, tak pokud by to nebylo dobře nasvícené a šaty se správně neblýskaly, tak by to nefungovalo. Ale ono se to potká, ta symbióza – naše energie plus komplet technika, takže to bude bomba. Snazší to bude v tom, že nebude tak ohromná soutěživost. A také se těším na kouzla okamžiků – máme stejný program na šest měst, tak se s tím dá pracovat. Neříkám, že by se tam něco nemělo povést, ale vždy si člověk může říct, co by na stejném čísle chtěl příště udělat ještě lépe.

Máte už v hlavě choreografii, kterou stoprocentně využijete?

To už máme dané. Vybírali jsme ji tak, aby to bylo pestré. Aby tam nebyl od všech párů jenom standard, takže se to hezky prostřídá. A nadrilujeme to tak, aby to bylo perfektní. Ze zkušenosti vím, že je stále kam se posouvat.

Jste rád, že vás produkce znovu propojila s Chili Ta?

Ano. My jsme si volali a hned jsme se spolu utvrdili v tom, že o nic nejde, tak si to půjdeme užít. Zopakujeme si tance, bude to příjemné a na chill.

Jak moc i profesionální tanečníky rozhodí nutnost před náročným výkonem během tanečního dne cestovat mnohokrát velké vzdálenosti?

Může to rozhodit. Momentálně díky častým příležitostem vystupuji v projektech, které jsou také o dlouhém cestování. A jak to ideálně zvládat, na to jsem zatím recept nenašel a ani jsem se nenaučil pracovat s tím stresem, který to přináší, i když to na mně není poznat. Když už jsem na parketu, tak to ze mě díky interakci s diváky spadne, to mě už pak osvobodí, ale byl bych radši ve větší pohodě. Jediné, co funguje, je nasadit v autě sluchátka s relaxační hudbou a trochu se prospat, když je volná chvíle. A taky se, pokud možno, nerozptylovat jinými věcmi.