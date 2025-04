Už během StarDance patřila k těm, kteří zhubli nejméně, sotva tři kila. A v Africe je zase nabrala. „Bohužel patřím ke kuchařům, kteří během vaření jídlo neustále ochutnávají a když je hotové, ještě si naloží porci. To jiní nedělají. Stačí jim, že se nadýchají výparů a pak už na něj nemají chuť,“ říká Chili Ta, která s Lejlou Abbasovou a dalšími dobrovolníky jela pomáhat domorodým obyvatelům v Keni.

Její mise měla dvě části. „Jednak jsem učila kuchařským dovednostem Masaje, kteří vařili pro zaměstnance organizace RedTribe a pak ty, co připravovali jídlo pro více než tři sta dětí v základní škole. Takže jsem pendlovala mezi těmito dvěma místy. Přičemž jsem zjistila, že se tam daří oreganu, citronové trávě, rozmarýnu a dalším u nás běžně používaným bylinkám, které ovšem tamní lidé moc neznají. Tak jsme je tam společně zasadili a ukázala jsem jim, jak jimi ochucovat jídlo,“ vypráví.

Chili Ta a Jakub Mazůch ve StarDance XIII

Snažila se také naučit Masaje lépe si organizovat práci. „Tady v Evropě, když se na něčem lidé dohodnou, tak to platí. Třeba schůzka v určitou hodinu. To v Africe neznají. Nikdy nepřijdou včas. Ale když už dorazí, tak všichni a s obrovským nadšením, čímž tu svoji nedochvilnost kompenzují. Nejvíc mě asi překvapilo, jak byli zvědaví, k navrhovaným změnám otevření a ochotní učit se,“ vzpomíná Chili Ta.

Pevně věří, že to, co je naučila, budou dál přenášet do praxe. „Nechtěli jsme působit jako bílí spasitelé, kteří jim přicházejí něco kázat, aniž by znali jejich kulturu a mentalitu. Přistupovali jsme ke všemu s velkou pokorou. Nejprve jsem se snažila navnímat, co je pro ně důležité, jak tam v kuchyni fungují, z čeho vaří a v tomto kontextu jsem jim pak navrhla nějaké změny,“ říká.

Chili Ta v Keni v Maasai Academy

„Školní stravu tvoří hlavně rýže a fazole, zeleniny tam moc nemají. A paradoxní je, že dokud jsou děti ve škole, jsou na tom mnohem líp než doma. Protože tam je čeká jenom bída a z prázdnin se pak vracejí do školních lavic fyzicky oslabení,“ popisuje vietnamsko-česká kuchařka.

Dalším problém afrických školaček je menstruace. Když přijde jejich čas, zůstávají doma, protože si nemají možnost koupit hygienické potřeby. Kasu drží otec rodiny. „Ty dívky pak za výukou zaostávají, což vede k tomu, že nakonec přestanou chodit do školy úplně. Jednom jedna z patnácti dokončí základní vzdělání, takže menstruační kalhotky, které jsme jim přivezli, pro ně měly obrovskou cenu,“ říká.

Místní si Chili Ta velmi oblíbili a když Keňu opouštěla, zjistila, že jí dali přezdívku. „V překladu ze svahilštiny to znamenalo Milovaná. Strašně mě to dojalo,“ vzpomíná.

Po stránce kulinářské v Keni nic převratného neobjevila. „V supermarketu najdete všechno co tady. Rozdíly jsou jenom v zelenině a ovoci, mají víc exotických druhů. Nejvíc mi asi chutnala jejich sladká brambora kasava, ze které dělají chipsy. Ty byly fakt výborné,“ prozradila.

Domů si přivezla zejména spoustu různorodých předmětů do kuchyně. „Vyrábějí tam překrásné misky z ebenového, cedrového a olivového dřeva, kterým jsem nedokázala odolat. Přitom jsem si dala předsevzetí, že už nic takového kupovat nebudu. Bohužel je to tak trochu moje úchylka,“ usmívá se.

V současné době se s partnerem stěhuje do pronajatého domu na okraji Prahy, kde bude mít pro všechny předměty dost místa. „Asi je to součást mého zrání a stárnutí, ruch města mě už trošku unavuje,“ vysvětluje.

Chili Ta a její přítel Jakub Přibyl na misi v Keni

Na podzim by se měla vydat se svým tanečním partnerem Jakubem Mazůchem a dalšími kolegy na StarDance Tour, tak si předtím hodlá oprášit pár tanců. Show navštíví šest velkých měst a skončí v Praze v O2 areně. „Každé vystoupení bude hodnotit porota a diváci dostanou šanci hlasovat, který pár se jim líbí nejvíc,“ prozrazuje.

O Vietnamcích se říká, že sní všechno, co vrhá stín. Larvy nejsou výjimkou. „Pamatuji se, jak rodiče připravovali pražené včelí larvy na pánvi s jarní cibulkou. Ale dali se na buddhismus a maso v žádné podobě už patnáct let nejí. Já ale zůstávám všežravcem,“ prozradila Chili Ta, která v pražské Botanické zahradě zahajovala výstavu exotických motýlů.