Děti mi záviděly, ale já nedostával ani kapesné, popisuje syn Toma Hankse

Video nazvané „Pravda o tom, jaké je vyrůstat jako Hanks“ má stopáž necelých čtrnáct minut. Chester Hanks, který si říká Chet, se v něm zaměřuje na to, jak vypadá odvrácená strana slávy. Sláva má podle něj samozřejmě i mnohé výhody, jako například pobyty v luxusních hotelech nebo cestování po světě v soukromém letadle. Ale jinak je to podle jeho slov dvousečný meč.

„Jakkoli je sláva toxická sama o sobě, měl jsem to o to složitější, že já sám ani slavný nebyl. Byl jsem jen syn někoho známého a vlastně jsem sám neudělal nic, za co bych si zasloužil uznání. Kvůli tomu mnou mnozí lidé pohrdali,“ svěřuje se Chet Hanks (31).

Vypráví také o tom, že ho v průběhu dětství vrstevníci kvůli slavnému otci buď využívali, nebo ho naopak závistivě pomlouvali. Všichni s ním podle jeho slov jednali na základě předsudků o rozmazlenosti, což vedlo nakonec k tomu, že měl v dospívání velké problémy zvládat vztek, ke kterým se přidaly i sklony k sebepoškozování.

„Měl jsem určité výhody. Ale rozmazlený jsem nebyl,“ brání se nařčením herec. „Znám spoustu bohatých dětí, které byly opravdu velmi rozmazlené. Já sám ale nedostával ani kapesné. Celý život jsem musel pracovat a všechno si zasloužit. Když jsem chtěl jít s přáteli ven a bavit se, táta vždycky říkal: ‚Chceš peníze? Dám ti šedesát babek, když mi umyješ auto.‘ Všechno mě stálo nějaké úsilí a dneska jsem za to vděčný,“ říká Hanks.

Foto: Bratři Truman, Chet a Colin Hanksovi (2021):

VIDEO: Pravda o tom, jaké je vyrůstat s příjmením Hanks: