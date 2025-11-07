Miluji ho, pořád se smějeme, říká Cher o vztahu s mužem o 40 let mladším

Zpěvačka Cher (79) promluvila o své lásce k muži, od kterého ji dělí 40 let. Hudební producent Alexander Edwards (39) ji prý umí rozesmát a mají se spolu krásně už téměř tři roky.
„Pořád se smějeme, víte? Prostě ho miluji,“ řekla Cher v rozhovoru pro CBS Mornings. Z hejtrů, kteří se jejímu vztahu vysmívají, si nic nedělá.

„Nežijí můj život. Nikdo neví, co mezi námi je. Prostě si to skvěle užíváme,“ říká zpěvačka.

Cher chodí s producentem mladším o čtyřicet let. Láska nezná počty, tvrdí

Podle Cher věkový rozdíl neřeší ani její partner. „Ne, naštěstí ne. On jen říká: ‚Víš, stárneš, ale tvoje duše je mladší,‘“ prozradila.

„Je krásný a opravdu talentovaný. Je to jeden z nejtalentovanějších lidí, jaké jsem kdy potkala,“ říká o Edwardsovi něm Cher.

Alexander Edwards dřív žil s americkou modelkou Amber Rose (42) s níž má šestiletého syna Slashe. Cher si roli macechy užívá.

Cher se svým přítelem Alexanderem Edwardsem a jeho synem Slashem (2024)

„Je chytrý, zábavný a veselý,“ popsala malého Slashe. „Vždy jsem říkala: Bože, dej mi chlapa s batoletem a přesně to se stalo,“ děkuje Cher za vyslyšené modlitby.

S Edwardsem začala zpěvačka randit v roce 2022 a tehdy se vyjádřila k věkovému rozdílu. „Na papíře je to trochu divné. Ale ve skutečném životě je nám spolu skvěle. On je úžasný! A já nikdy mužům nepřisuzuji kvality, když si to nezaslouží,“ řekla tehdy zpěvačka.

Cher byla dvakrát vdaná. V roce 1964 si brala Sonnyho Bona a o jedenáct let později Gregga Allmana. S oběma muži má dítě. Zatímco její první manžel byl o 11 let starší než ona, druhý byl už o rok mladší a pak se Cher zaměřovala převážně na výrazně mladší muže.

Miluji ho, pořád se smějeme, říká Cher o vztahu s mužem o 40 let mladším

