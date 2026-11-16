„Včera 15. 11. 2026 se nám narodila naše nejkouzelnější Scarlettka. Ta její pusinka, prstíčky a pudříková vůně. Milujeme nejvíc na celým světě,“ napsala novopečená maminka na Instagramu v pondělí večer.
Charlotte Štiková jméno dcery prozradila už během těhotenství. Inspirovala ji mimo jiné hrdinka románu a filmu Jih proti severu a také herečka Scarlett Johanssonová, jak prozradila v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.
Na příchod holčičky se Charlotte připravovala a těšila. Koncem října uvedla, že přibrala téměř třicet kilogramů a výbavičku pro miminko už má připravenou. Na porodní sál se s ní chystal manžel Martin i starší sestra Ornella Koktová. Charlotte pro iDNES.cz také prozradila, že by ráda celý porod natáčela a zvažovala porod do vody nebo využití epidurálu.
Ornella v neděli na Instagramu zveřejnila video z porodnice, na kterém svou mladší sestru podporuje. „Jde se na to! Jsi tak statečná Charly!“ napsala k záběrům. Zatímco Charlotte ležela na nemocničním lůžku, Ornella kolem ní v žertu tančila a snažila se jí dodat odvahu.
Těhotenství přitom nebylo úplně bez komplikací. Charlotte v minulosti informovala o vážné anémii, kvůli které musela podstoupit krevní transfuze. Podle jejího tehdejšího vyjádření jí lékaři naměřili hemoglobin 43 gramů na litr. Sama uvedla, že hodnota byla život ohrožující, zároveň ale ujistila, že miminko je v pořádku.
Pro Charlotte jde o první dítě. S Martinem Stefanem, kterému se přezdívá Mačeta, se seznámila v roce 2024. Jejich vztah nabral rychlý spád a už v září téhož roku se vzali na radnici v Hostivici. Svatba se tehdy obešla bez přítomnosti části rodiny. Dorazila Charlottina matka Monika Binias, chyběli však její otec Michal Štika i sestra Ornella.
Manželství následně prošlo krizí. V lednu 2025 Charlotte na sociálních sítích oznámila, že se s Martinem rozvádí. Později se však dvojice znovu sblížila a letos v červnu Charlotte v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdila těhotenství. Prozradila také, že dítě nebylo plánované. Když se Martin o očekávaném přírůstku dozvěděl, podle jejích slov se rozplakal.
Ještě složitější než partnerský život byl v posledních letech vztah Charlotte s její původní rodinou. Dlouhodobě napjaté vztahy měla především s matkou Monikou Binias. Charlotte si matku na sociálních sítích zablokovala a kontakt s ní přerušila. Podle jejích slov se jejich neshody táhly dlouhá léta.
Napjaté období zažila také se starší sestrou Ornellou. Přestože spolu v minulosti měly blízký vztah, opakovaně se odcizily a několik měsíců spolu vůbec nekomunikovaly. Ornella ve svém dokumentárním projektu Ornella Life přiznala, že se mladší sestře snažila pomáhat i v době, kdy se potýkala s velkými osobními problémy. Charlotte však její nabídky podle Ornelly odmítala.
V dubnu 2026 se obě sestry objevily společně v dokumentu Ornella Life, kde otevřeně promluvily o rodinných konfliktech. Jako jeden z hlavních důvodů svých sporů označily vztah s matkou. Ornella tehdy o Charlotte řekla, že je velmi citlivá a zranitelná a neměla by podle ní zůstat sama. Přestože jejich vztah prošel řadou bolestivých období, obě daly najevo, že sesterské pouto pro ně zůstává důležité.
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Po porodu, který chce natáčet, zamíří Charlotte Štiková do lázní. Manžel je nemocný
Jejich rodinný příběh přitom diváci sledovali už před lety v reality show Štiky. Televize Prima ji uvedla v roce 2018 a kamera tehdy nahlížela do každodenního života rodiny Štikových a Koktových. Vedle Moniky Binias a tehdejšího manžela Michala Štiky v pořadu vystupovaly také jejich dcery Ornella a Charlotte. Nechyběl ani manžel Ornelly Josef Kokta.
Pořad ukazoval nejen běžné rodinné situace, ale především hádky, neshody a vyhrocené vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Ornella později přiznala, že do natáčení původně vstupovala s představou, že by společně strávený čas mohl rodinné vztahy zlepšit. Výsledek ale podle ní nebyl takový, jaký očekávala.