Chtějí si na mně namastit kapsu, říká Štiková. Jsi nevděčná, vzkazuje Kokta

„Pomluvy a lži, které o mně šíříte, vám oběma mají jen namastit kapsu! Obě o mně lžete! Nikdy mě nikdo nebil a ani nikde nezamykal, jak tvrdíte. Má to jen zvednout sledovanost vašich pořadů. Mám toho dost, jste obě stejné,“ vyjádřila se Charlotte Štiková (27) na adresu své matky Moniky Binias (52) a sestry Ornelly Koktové (31).

Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)

Binias vyzvala k tomu, ať si lidé zaplatí její kanál a sledují, jak celá vyhrocená rodinná situace dopadne. Koktová zase na placené platformě HeroHero v jednom z podcastů, který natáčí s Agátou Hanychovou (39), uvedla, že její mladší sestra žije „v hrozných podmínkách jako novodobá otrokyně ve sklepních prostorách pražského salonu“.

Charlotte Štiková se naposledy objevila ve společnosti na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde byla k vidění se zpěvákem Sámerem Issou (38), který se před dvaceti lety proslavil v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar.

Celá kauza nedá spát ani manželovi Ornelly Koktové, Josefu Koktovi (67), který měl potřebu se k ní vyjádřit na svém Facebooku. „Tak asi tak, drahá Šarloto. Tvoje vzkazy přes Blesk pro Ornellu jsou šílené. Ty sama víš, kolikrát ti už Orny chtěla pomoci a odvézt tě k nám, kde by ses dala dohromady. Naposled předminulou neděli, kdy jsi jí brečela do telefonu. Všechno, co řekla ve svém podcastu, měla od tebe. Takže si nic nevymyslela. Už sedala do auta, že pro tebe jede a ty voláš, že čekáš na nějakého chlapa z Ostravy a že s ní k nám nepojedeš,“ popisuje v pondělním příspěvku na sociálních sítích.

„Nakonec jste celá partička odjela do Varů se předvést médiím. Pak Ornelle voláš z Varů, aby ti poslala peníze na účet nějakého chlapa a když odmítla, tak jsi jí řekla, ať si vylíže p*del. To je šílený, nemyslíš? A teď budeš přes novináře posílat vzkazy Ornelle, ať na tobě nevydělává? Na tobě ona nevydělá ani zlámanou grešli. Ona o tobě nemluvila vůbec dlouhou dobu a to, že před čtrnácti dny řekla něco o novodobém otroctví, tak to z tvého pláče v telefonátu vyrozuměla, že jsi úplně v hajzlu a potřebuješ okamžitou pomoc. Už o tobě mluvit nebude, neměj obavy. I když se tím, co předvádíš, moc trápí. Pořád je to tvoje sestra,“ dodal Kokta.

V komentářích ho řada lidí podpořila a popřála jemu i jeho manželce Ornelle pevné nervy, za což Kokta poděkoval. Na poznámku jednoho ze sledujících, který napsal, že „drogy Charlotte vypatlaly mozek“, zareagoval: „Bohužel. A taková to byla fajn holka.“

Charlotte Štiková před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Podle její matky Moniky Binias propadla dcera drogám a odmítá pomoc rodiny. „Můj známý mi psal, že Charlotte přespává na nádraží mezi feťáky. Doslova jsem ji tam sebrala i s dekou a vzala ji nazpátek. Snažila jsem se jí sehnat práci, ale nechtěla. Ptali jsme se odborníků, zda jí máme zaplatit léčbu. Řekli, že ti lidé tam jsou třeba pár dní a odejdou. Nemůžu řídit život člověka, který je dospělý. Nemůžu ji nikde věznit,“ uvedla v dubnu Binias.

Vztahy v rodině Štikových nejsou ideální. Monika Štiková si v roce 2020 v Praze vzala svého o čtyřiadvacet let mladšího partnera, hokejistu Petra Biniase, se kterým žije v Německu. Dcery podnikatelky se obřadu neúčastnily.

Celá rodina se proslavila v rodinné reality show Štiky v roce 2018. O Ornelle se psalo už v roce 2012, tehdy jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Kokty a moderátorky Gabriely Partyšové. Později to však byla dlouhou dobu právě Ornella, kdo vydělával a živil svého o šestatřicet let staršího muže.

Vztah vydržel doposud, manželé mají spolu tři děti. V roce 2013 se Ornelle narodil syn Quentin a v roce 2015 se s Josefem vzali. V dubnu 2020 se jim narodil syn Sven a v dubnu 2021 dcera Lilianne.