Charlotte Le Bonová zavzpomínala na dobu, kdy jí bylo devatenáct let a právě ukončila svůj první dlouhodobý vztah. Potkala tehdy vysokého sexy chlapce, který ji pozval na rande.

„Telefonovali jsme spolu často a myslím, že jsme jednou zašli do kina, ale nic se nestalo. Ani pusa. Bylo to velmi cudné, choval se jako uctivý gentleman,“ popsala v podcastu Small Talk.

Charlotte Le Bonová a Walton Goggins v třetí řadě seriálu Bílý lotos

Mladý muž pozval později Le Bonovou na víkend na chatu s přáteli a řekl jí, že tam bude večírek. Po cestě se zastavil v lékárně a koupil kondomy. „Ještě jsme za sebou neměli ani první pusu, tak jsem se ho zeptala: Nestydíš se? A on na to, že je lepší být opatrný a dávat si pozor, než později litovat. Přišlo mi to trochu nechutné,“ říká herečka.

Toužila se vrátit domů, ale nemohla, protože už byli na cestě. Když dorazili na chatu, situace se změnila v ještě podivnější. „Přijeli jsme na večírek, najednou se tam objevila jeho bývalá a on se rozhodl, že se s ní bude milovat v koupelně. A pak šel nahoru s dalším párem kamarádů a milovali se spolu – ve čtyřech. Byla jsem toho svědkem, slyšela jsem je. Ale byla jsem dole, seděla na gauči a jen čekala, až to skončí. Ten kluk se mi pak jen tak mezi řečí omluvil, ale myslím, že ve skutečnosti byl na sebe pyšný,“ dodala.

Poté, co získala roli Chloe ve třetí řadě seriálu Bílý lotos, ve scénáři si přečetla o postelové scéně, do které se jednomu z účastníků nechce. Její postava chodí v seriálu s milionářem Gregem „Garym“ Whitem (Jon Gries) a zorganizuje orgie s bratry Lochlanem a Saxonem Ratliffovými (Sam Nivola a Patrick Schwarzenegger).

Výsledná ložnicová scéna se stala nejkontroverznější v celém seriálu a tvůrci obdrželi od diváků řadu stížností.

Aimee Lou Woodová, Charlotte Le Bonová a Patrick Schwarzenegger v seriálu Bílý lotos (2025)

Charlotte Le Bonová během natáčení podcastu prozradila i to, že v dospívání i v mládí byla trochu prudérní. „Vzpomínám si, že když mi někdo řekl, co je to orální sex, ta představa se mi opravdu hnusila a řekla jsem si, že to nikdy v životě neudělám. Nechtěla jsem vědět takové věci, asi jsem na to ještě nebyla vůbec připravená,“ vzpomínala.

V seriálu Bílý lotos je sexsymbolem, sama však měla na střední škole problémy zapadnout a na večírky ji na rozdíl od spolužaček prý nikdo nezval. „Cool kluci se se mnou sice bavili, ale to bylo všechno. Dokázala jsem vyjít skoro s každým, ale nemohla jsem zkrátka najít svou krevní skupinu přátel a partu. V pubertě jsem kvůli tomu trochu trpěla,“ popisovala.

Na středí škole ji podle jejích slov nikdo nepovažoval za hezkou. „Byla jsem moc hubená a ostatní se mi za to často posmívali. Říkali, že se asi brzy zlomím vejpůl, protože mám nohy jak tyčky a podobně,“ říká.

V šestnácti letech se pak začala věnovat modelingu. Moc se jí do toho prý nechtělo, ale rodiče ji přesvědčili. Le Bonová brzy zjistila, že tato práce jí nevyhovuje. „Připadala jsem si jako věc. Myslím, že je to práce, která je velmi nelidská. Prostě vás obléknou, nalíčí, vyfotí. Tady se postav, udělej tohle a tamto,“ dodává s tím, že rodičům je nakonec za jejich rozhodnutí vděčná, protože modeling jí otevřel spoustu dveří do světa showbyznysu a ona se mohla přestěhovat do vysněné Francie.

Plakát k filmu Láska na kari

Od roku 2010 žije v Paříži, kde zpočátku natáčela hlavně reklamy a později se začala věnovat herectví. Proslavil ji televizní pořad Le Grand Journal, zahrála si například ve filmech Láska na kari (2014), Anthropoid (2016) nebo Den dobytí Bastily (2016).

Role Chloe v Bílém lotosu podle jejích slov vedla k mnoha posměškům a článcích o jejím nedokonalém vzhledu. Kvůli nedokonalému chrupu čelí podobným urážkám, jako její seriálová herecká kolegyně Aimee Lou Woodová. Je jí však jasné, že kdyby nešlo o zuby, lidé by si ke kritizování našli něco jiného. „Vždycky se něco najde,“ dodala.