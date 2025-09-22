Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.
Charlotte Gottová zveřejnila na Instagramu snímky z cest.

Mladá zpěvačka tráví prázdniny s maminkou Ivanou a sestrou Nellou
Charlotte Ella Gottová se po dlouhé době ozvala veřejnosti.
Charlotte Ella Gottová se svým otcem
Charlotte Ella Gottová sdílí fotografie ze zahraničních cest.
Charlotte Gottová se v létě vrátila po čtyřleté přestávce na sociální sítě a počet jejích fanoušků stále stoupá. Na Instagramu sdílí snímky ze svých výletů po světě a sklízí uznání. Většina fanoušků píše o jejím půvabu a reaguje srdíčky.

Sama Charlotte Gottová ke svým fotkám přidává jen emotikony a nesděluje nic konkrétního.

Účet na Instagramu si založila v roce 2021. Tenkrát zveřejnila pouhé tři fotky. Na jedné byla v tričku a džínsech, jak pózuje s kabelkou. Na jednom ze tří snímků měla také roušku. Později fotky smazala.

To ovšem stačilo na to, aby získala přes 81 tisíc sledujících, mezi nimiž je i řada známých osobností. Když se po čtyřleté pauze vrátila, čísla začala strmě stoupat.

