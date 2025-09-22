Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Charlotte Gottová se v létě vrátila po čtyřleté přestávce na sociální sítě a počet jejích fanoušků stále stoupá. Na Instagramu sdílí snímky ze svých výletů po světě a sklízí uznání. Většina fanoušků píše o jejím půvabu a reaguje srdíčky.
Sama Charlotte Gottová ke svým fotkám přidává jen emotikony a nesděluje nic konkrétního.
Účet na Instagramu si založila v roce 2021. Tenkrát zveřejnila pouhé tři fotky. Na jedné byla v tričku a džínsech, jak pózuje s kabelkou. Na jednom ze tří snímků měla také roušku. Později fotky smazala.
To ovšem stačilo na to, aby získala přes 81 tisíc sledujících, mezi nimiž je i řada známých osobností. Když se po čtyřleté pauze vrátila, čísla začala strmě stoupat.