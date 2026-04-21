Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na své dvacetiny vydat první singl a prorazit v hudebním průmyslu.
foto: Matúš Toth, archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
„V roce 2019 nazpívala společně se svým otcem duet Srdce nehasnou a od té doby všichni netrpělivě očekávají, jestli se vydá v jeho stopách. Ona si svou cestu chce ale vyšlapat sama. Bez tlaku okolí a s absolutní kreativní svobodou,“ píše Elle na Instagramu k fotce titulní strany.

Dcera ikonického českého zpěváka nyní vstupuje pod jménem Charlotte Gott do hudebního průmyslu. Debutový singl vydá v den svých 20. narozenin 30. dubna 2026. Píseň s názvem In Too Deep bude první ukázkou z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku.

Singl natočila v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka, který napsal megahit Wrecking Ball pro Miley Cyrus, několik hitů Jamese Blunta a dalších.

Píseň In Too Deep, která se pohybuje na pomezí současného R&B, je předzvěstí chystaného EP, které Charlotte Gott vydá na podzim a nabídne na něm pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let.

