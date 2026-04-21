„V roce 2019 nazpívala společně se svým otcem duet Srdce nehasnou a od té doby všichni netrpělivě očekávají, jestli se vydá v jeho stopách. Ona si svou cestu chce ale vyšlapat sama. Bez tlaku okolí a s absolutní kreativní svobodou,“ píše Elle na Instagramu k fotce titulní strany.
Dcera ikonického českého zpěváka nyní vstupuje pod jménem Charlotte Gott do hudebního průmyslu. Debutový singl vydá v den svých 20. narozenin 30. dubna 2026. Píseň s názvem In Too Deep bude první ukázkou z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku.
Singl natočila v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka, který napsal megahit Wrecking Ball pro Miley Cyrus, několik hitů Jamese Blunta a dalších.
Píseň In Too Deep, která se pohybuje na pomezí současného R&B, je předzvěstí chystaného EP, které Charlotte Gott vydá na podzim a nabídne na něm pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let.