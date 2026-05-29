Charlotte Gott zveřejnila na TikToku krátké video se svým pěveckým vystoupením. Sáhla po skladbě Dance With Me od amerického zpěváka Bruna Marse a znovu ukázala, že hudba je jí mimořádně blízká.
Fanoušci v komentářích oceňují nejen její hlasový projev, ale také přirozenost a cit, s jakým zpívá. Mnozí připomínají, že kromě vzhledu je právě hudební nadání něco, co Charlotte po svém slavném otci bezpochyby zdědila.
„Ta podoba s otcem neskutečná, vzhledem celý tatínek! A zpívá perfektně,“ píše jeden z uživatelů TikToku. „Také vidíte mladého Káju? Moc hezké!,“ chválí ji další sledující. Fanoušci často upozorňují na zajímavou barvu hlasu i muzikálnost, které jim legendárního zpěváka připomínají. Podle řady reakcí by měl dnes Karel Gott z dceřiných pokroků velkou radost.
Výhrady mají někteří jen k tomu, že se mladá zpěvačka nerozhodla zpívat česky, díky čemuž by podle jejich názoru měla u nás mnohem větší šanci prorazit.
Charlotte se hudbě věnuje od dětství a vedle studia v zahraničí pracuje také na vlastním uměleckém rozvoji. 30. dubna oslavila své dvacáté narozeniny, den se rozhodla spojit s důležitým životním milníkem a fanouškům představila debutový singl In Too Deep, svou první autorskou skladbu z připravovaného EP. Nahrávka s pěti písněmi by měla vyjít během podzimu.
Charlotte je druhou dcerou zpěváka Karla Gotta a jeho manželky Ivany Gottové. Má starší sestru Nelly Sofii Gottovou a také dvě starší nevlastní sestry z otcových předchozích vztahů, Dominiku Gottovou a Lucii Kovaříkovou.
Karel Gott, několikanásobný vítěz ankety Český slavík a jedna z největších osobností české populární hudby, zemřel v říjnu 2019 ve věku 80 let.