Charlotte Gott zveřejnila videoklip k písni I Could Be Mine. Vizuálně výrazná novinka ji ukazuje v několika stylizovaných scénách a potvrzuje směr, kterým se chce ve své tvorbě ubírat. V klipu nechybí letní atmosféra, záběry u bazénu ani módně laděné scény.
Zpěvačka tak navazuje na svůj debutový singl In Too Deep, kterým se letos představila veřejnosti jako sólová interpretka. Charlotte chce uspět hlavně za hranicemi, proto zpívá anglicky a spolupracuje se zahraničními hudebníky a producenty, kteří mají zkušenosti s předními světovými interprety.
Skladba s názvem I Could Be Mine vznikla stejně jako první singl v londýnském Eastcote Studios pod producentským vedením Sachi Skarbeka. Oproti studiovému klipu k In Too Deep, nový materiál vznikal v prostředí Chateau Mcely.
Pro spolupráci na videoklipu si zpěvačka vybrala režiséra, kameramana i střihače v jedné osobě Jana Kellnera, který v roce 2021 získal za snímek Bagman cenu v soutěži začínajících filmařů v Cannes.
Charlotte veřejně vystupuje od svých sedmi let. Hrála v muzikálech a objevila se i v několika filmech. Širší veřejnost si ji poprvé výrazněji spojila s hudbou díky duetu Srdce nehasnou, který nazpívala s Karlem Gottem krátce před jeho smrtí v roce 2019 v době, kdy už bylo jasné, že pro zpěváka neexistuje lék.
I když si Charlotte pečlivě chrání své soukromí, v nedávném rozhovoru pro německý deník Bild přiznala, že je zadaná. Identitu svého partnera sice neprozradila, ale potvrdila, že po jejím boku stojí člověk, který ji podporuje v osobním životě i při budování kariéry. O vztahu však veřejně hovoří jen výjimečně a svého přítele chrání před pozorností médií.
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