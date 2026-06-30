Charlotte Gott se po vydání prvních autorských singlů naplno vydala na sólovou hudební dráhu. Její ambicí je uspět i za hranicemi České republiky, a proto od začátku zpívá výhradně anglicky. Právě to ale podle Richarda Krajča nemusí být nejlepší cesta.
Frontman kapely Kryštof přiznal, že její začínající kariéru bedlivě sleduje. Není divu. S rodinou Gottových ho pojí dlouholeté přátelství a právě on napsal text k písni Srdce nehasnou, kterou Karel Gott nazpíval se svou tehdy třináctiletou dcerou.
„Já si myslím, že všichni uvidíme, co Charlotte. Rozhodla se jít cestou anglického zpěvu. My jsme o tom spolu mluvili,“ řekl Krajčo v podcastu na Evropě 2.
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Zároveň přiznal, že svůj názor mladé zpěvačce řekl osobně. „Říct to tady můžu, protože jsem jí to říkal. Myslím si, že ta čeština by tomu slušela víc,“ uvedl otevřeně.
Podle Krajča je ale Charlotte o své cestě přesvědčená. „Ona chce dělat kariéru v zahraničí. Takže samozřejmě pak tomu člověk rozumí a uvidíme, jak se jí to bude dařit,“ dodal.
Právě volba angličtiny je podle něj důvodem, proč si zatím případný společný duet neumí představit. „Já si myslím, že dokud bude přesvědčená o tom, že bude zpívat anglicky, tak to není možné. Rozhodně nebude žádný feat,“ prohlásil bez obalu.
Charlotte Gott svou hudební kariéru odstartovala letos debutovým singlem In Too Deep, na který navázala druhou písní I Could Be Mine. V minulosti vysvětlila, že zpívá anglicky proto, aby její hudba mohla oslovit posluchače po celém světě. Jejím cílem je vybudovat si vlastní jméno a nevystupovat pouze ve stínu slavného otce.
Richard Krajčo patřil k nejbližším spolupracovníkům Karla Gotta v závěru jeho kariéry. Napsal text k písni Srdce nehasnou, kterou Gott nazpíval se svou dcerou Charlotte a která se stala jedním z jeho posledních velkých hitů. O to větší váhu mají jeho slova o jejím současném hudebním směřování. Přestože respektuje její zahraniční ambice, myslí si, že čeština by jejímu projevu slušela víc a společný duet si zatím kvůli anglickému repertoáru neumí představit.