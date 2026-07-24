Charlotte Gott vydala třetí singl. Fanouškům představila píseň Paris

Charlotte Gott vydala svůj třetí autorský singl. Nová píseň Paris navazuje na skladby In Too Deep a I Could Be Mine, které představila v posledních měsících.
O vydání novinky informovala na svém instagramovém profilu, kde zveřejnila tři fotografie k nové písni. Samotná skladba je ode dneška dostupná na streamovacích platformách a na oficiálním kanálu zpěvačky na YouTube jako audio.
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Charlotte se vydala cestou anglicky zpívaného popu a také tentokrát zůstala u anglického textu. Novinka Paris je jejím třetím sólovým singlem od zahájení hudební kariéry.
Mladá zpěvačka na sebe poprvé výrazně upozornila už v roce 2019 duetem Srdce nehasnou, který nazpívala se svým otcem Karlem Gottem. Letos se ale představuje vlastní tvorbou a postupně vydává své autorské písně. Připravované EP s pěti skladbami by mělo vyjít během podzimu.