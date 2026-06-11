Slavná v Německu jako tatínek? Charlotte Gott zpovídal Bild. Prozradil, že je zadaná

Její otec Karel Gott (†80) byl hudební legendou i v zahraničí a Němci milovali jeho písně jako Die Biene Maja (Včelka Mája), Babička a Einmal um die ganze Welt.
Charlotte Gott zatím představila svůj první singl In Too Deep, ke kterému už má i videoklip. V pátek 12. června se chystá vypustit do světa další singl I Could Be Mine.
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Atmosféra a emoce. Charlotte Gott představila klip k písni In Too Deep
„Vyrůstala jsem v hudebním prostředí díky svému otci a vždycky jsem chtěla být zpěvačkou. Byl mi jeden rok, když jsem s ním v Německu poprvé stála na pódiu. Od té doby mě hudba už nikdy nepustila. Dnes je pro mě důležité, abych sama něčeho dosáhla jako hudebnice a nežila z otcova úspěchu,“ řekla německému listu Bild.
Charlotte veřejně vystupuje od svých sedmi let. Hrála v muzikálech a objevila se i v několika filmech. Duet Srdce nehasnou, který nahrála ve 13 letech se svým otcem v roce 2019 krátce před jeho smrtí, je považován za rozlučkovou píseň Karla Gotta. V té době bylo jasné, že pro zpěváka neexistuje lék.
„Navzdory zvláštnímu načasování, kdy jsme píseň společně nahráli, jsme byli šťastní a jen jsme spolu dělali hudbu a na nic jiného jsme nemysleli,“ prozradila s tím, že má na svého otce z dětství mnoho hezkých vzpomínek. „Nikdy nezapomenu, jak jsme tančili a dováděli v obýváku. Moc jsme se bavili.“
Německé reportéry také zajímalo, jestli Charlotte znala kultovní hit Karla Gotta Včelka Mája. „Samozřejmě, protože Mája byla slavná i v České republice. A můj otec dostal od německých fanoušků tolik plyšáků Včelky Máji. Všechny ty hračky skončily v mé ložnici,“ řekla.
Jak uvedla už dříve, své jméno Charlotte Ella Gottová si zkrátila kvůli kariéře. Nyní řekla, že to bylo také z obdivu ke svému otci. Charlotte také přiznala, že má přítele, ale vztah drží v tajnosti a své soukromí si střeží.
Ačkoli se narodila v Praze, považuje se za světoobčanku. Několik let žila ve Španělsku. „Trávím hodně času v Londýně se svými producenty a hudebníky a mám přátele po celém světě. Těším se, kam mě moje hudba zavede dál,“ dodala.