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Ciao bella. Opálená Charlotte Gott potěšila fanoušky fotkami z Toskánska

Autor:
  20:06
Charlotte Gott v Toskánsku

Charlotte Gott v Toskánsku | foto: Instagram / charlotte

Charlotte Gott v Toskánsku
Charlotte Gott v Toskánsku
Charlotte Gott v Toskánsku
Charlotte Gott v Toskánsku
58 fotografií
Na svých sociálních sítích prezentuje nejen svou hudbu. Přidává tam také fotografie ze svých cest po světě. Nyní Charlotte Gott ukázala romantické snímky, které vznikly ve Florencii a dalších místech v Toskánsku.

„Pod toskánským sluncem,“ napsala začínající zpěvačka na Instagramu k sérii fotek z Itálie, které za pár minut posbíraly tisíce lajků.

Dcera zpěváka Karla Gotta již dříve přiznala, že ačkoli se narodila v Praze, považuje se za světoobčanku. Několik let žila ve Španělsku.

„Trávím hodně času v Londýně se svými producenty a hudebníky a mám přátele po celém světě. Těším se, kam mě moje hudba zavede dál,“ prohlásila nedávno v rozhovoru pro německý Bild.

charlottegott_

under the tuscan sun

14. srpna 2026 v 19:32, příspěvek archivován: 14. srpna 2026 v 20:03
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Fanoušky na sociálních sítích, kam se vrátila loni po čtyřleté pauze, zásobuje nejen ukázkami ze svých nových videoklipů, ale právě i fotkami z cest. V minulosti ukázala snímky z Londýna i Paříže, kde nahrávala a také točila, ale také z cest po Asii. Na Instagramu má přes 191 tisíc sledujících.

Charlotte veřejně vystupuje od svých sedmi let. Hrála v muzikálech a objevila se i v několika filmech. Duet Srdce nehasnou, který nahrála ve 13 letech se svým otcem v roce 2019 v době, kdy už bylo jasné, že pro zpěváka neexistuje lék.

I když si Charlotte pečlivě chrání své soukromí, v nedávném rozhovoru pro německý deník Bild přiznala, že je zadaná. Identitu svého partnera sice neprozradila, ale potvrdila, že po jejím boku stojí člověk, který ji podporuje v osobním životě i při budování kariéry. O vztahu však veřejně hovoří jen výjimečně a svého přítele chrání před pozorností médií.

29. května 2026
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