Prázdniny v Římě? Charlotte Gott zveřejnila fotky z výletu do Itálie

V posledních týdnech je Charlotte Gott vidět výrazně víc než dřív. Na konci dubna, kdy oslavila dvacáté narozeniny, vydala svůj debutový singl In Too Deep, který vznikl v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka. Právě kolem nové hudby se teď točí i její veřejná prezentace.
Pozornost na sociálních sítích na sebe strhla nedávno i díky tomu, že se objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Na záběrech z focení vypadá jako profesionální modelka.
Sama zpěvačka přitom otevřeně mluví o tom, že chce vystoupit ze stínu slavného jména svého otce, Karla Gotta. „Je pro mě důležité vybudovat si svoje vlastní jméno a začít vyšlapávat svoji vlastní cestu,“ uvedla v rozhovoru pro magazín Elle. Zpívá anglicky a dodává, že se vnímá jako „světoobčanka“, která chce oslovit publikum napříč zeměmi.
Sociální sítě v tom hrají klíčovou roli. Účet na Instagramu si založila v roce 2021. Tenkrát zveřejnila pouhé tři fotky. Na jedné byla v tričku a džínsech, jak pózuje s kabelkou. Na jednom ze tří snímků měla také roušku. Později fotky smazala. To ovšem stačilo na to, aby získala přes 81 tisíc sledujících, mezi nimiž je i řada známých osobností.
Když se po čtyřleté pauze vrátila, čísla začala strmě stoupat. Nyní už má 181 tisíc sledujících. Fanoušci oceňují nejen její hudbu, ale i vizuální styl – právě fotografie z cest patří mezi nejvýraznější obsah, který sdílí.