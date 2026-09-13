Získá Slavíka Gott? Začátky nejsou vždycky jednoduché, říká nominovaná Charlotte

„Nominace v Českém slavíkovi na Objev roku mě moc potěšila, hlavně proto, že se alespoň někomu u nás líbí moje hudba, kterou si dělám po svém. Beru ji jako velkou motivaci pokračovat dál a být lepší a zároveň jako poděkování všem, kteří mi rozumí, věří tomu, co dělám, a chápou, že začátky nejsou vždycky jednoduché. Vaše podpora pro mě v tomhle období znamená opravdu hodně a vážím si každého z vás, kdo mi ji dává najevo,“ napsala Charlotte Gott na Instagramu.
Spolu s Charlotte Gott jsou v kategorii Trinity Bank Objev roku nominovaní ještě Thera, Slavíček a Gufrau. Čtveřici vybrala odborná hudební porota. O konečném vítězi však rozhodnou fanoušci a oceněný interpret získá také 200 tisíc korun.
Charlotte Gott zatím představila tři své písně In Too Deep, I Could Be Mine a Paris. Ke všem natočila také videoklipy. Vydala se cestou anglicky zpívaného popu. Chce uspět hlavně za hranicemi, proto zpívá anglicky a spolupracuje se zahraničními hudebníky a producenty, kteří mají zkušenosti s předními světovými interprety.
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Jako řecká bohyně. Charlotte Gott ukázala další letní fotky
Své jméno Charlotte Ella Gottová si zkrátila na Charlotte Gott kvůli kariéře. V červnu pro německý Bild řekla, že to bylo také z obdivu ke svému otci Karlu Gottovi.
Charlotte veřejně vystupuje od svých sedmi let. Hrála v muzikálech a objevila se i v několika filmech. Duet Srdce nehasnou nahrála ve 13 letech se svým otcem v roce 2019 v době, kdy už bylo jasné, že pro zpěváka neexistuje lék.
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29. května 2026