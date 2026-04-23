Charlotte Gott prozradila, proč si změnila příjmení a jaké má plány

  13:53
Na konci dubna, kdy oslaví dvacetiny, vydává svoji první píseň. Skladeb, které vznikly se světovými tvůrci, má už 16, ale jen některé z nich se objeví na EP plánovaném na podzim. Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte prozradila nejen to, proč si změnila příjmení.
Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep. | foto: Matúš Toth, archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
62 fotografií

„Je pro mě důležité vybudovat si svoje vlastní jméno a začít vyšlapávat svoji vlastní cestu. Chtěla bych, aby se moje hudba mohla dostat k co nejvíce lidem,“ vysvětlila Charlotte Gott svoji změnu příjmení v rozhovoru pro magazín Elle. „I proto zpívám anglicky. Vnímám sebe samu jako citizen of the world, světoobčanku,“ doplnila.

Debutový singl vydá v den svých 20. narozenin 30. dubna 2026. Píseň s názvem In Too Deep natočila v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka, který napsal megahit Wrecking Ball pro Miley Cyrus, několik hitů Jamese Blunta i dalších.

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Singl In Too Deep, který se pohybuje na pomezí současného R&B, je předzvěstí chystaného EP, které Charlotte Gott vydá na podzim a nabídne na něm pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let. Prozradila také, proč si vybrala styl R&B.

„Baví mě jeho tvárnost a proměnlivost. Do R&B se dají dobře přidat prvky jiných žánrů, může tam být troška jazzu, troška popu, troška všeho možného. Mám ráda mnoho žánrů a nechci se úplně uvěznit v jednom,“ přiznala dcera mnohonásobného Zlatého slavíka

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta na sebe strhla pozornost na sociálních sítích i díky tomu, že se objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Na záběrech z focení vypadá jako profesionální modelka. A co ji baví mimo hudbu? „Baví mě číst knihy o filozofii a ekonomii, což je taková zajímavá kombinace. A moc ráda i řídím,“ dodala.

