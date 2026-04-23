Charlotte Gott prozradila, proč si změnila příjmení a jaké má plány

„Je pro mě důležité vybudovat si svoje vlastní jméno a začít vyšlapávat svoji vlastní cestu. Chtěla bych, aby se moje hudba mohla dostat k co nejvíce lidem,“ vysvětlila Charlotte Gott svoji změnu příjmení v rozhovoru pro magazín Elle. „I proto zpívám anglicky. Vnímám sebe samu jako citizen of the world, světoobčanku,“ doplnila.
Debutový singl vydá v den svých 20. narozenin 30. dubna 2026. Píseň s názvem In Too Deep natočila v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka, který napsal megahit Wrecking Ball pro Miley Cyrus, několik hitů Jamese Blunta i dalších.
Singl In Too Deep, který se pohybuje na pomezí současného R&B, je předzvěstí chystaného EP, které Charlotte Gott vydá na podzim a nabídne na něm pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let. Prozradila také, proč si vybrala styl R&B.
„Baví mě jeho tvárnost a proměnlivost. Do R&B se dají dobře přidat prvky jiných žánrů, může tam být troška jazzu, troška popu, troška všeho možného. Mám ráda mnoho žánrů a nechci se úplně uvěznit v jednom,“ přiznala dcera mnohonásobného Zlatého slavíka
Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta na sebe strhla pozornost na sociálních sítích i díky tomu, že se objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Na záběrech z focení vypadá jako profesionální modelka. A co ji baví mimo hudbu? „Baví mě číst knihy o filozofii a ekonomii, což je taková zajímavá kombinace. A moc ráda i řídím,“ dodala.