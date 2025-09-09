Drogy, rychlá auta a nevázaný sex. Šedesátník Charlie Sheen už seká latinu

Charlie Sheen oslavil 3. září své 60. narozeniny – životní milník, o němž prý kdysi pochyboval, že se ho vůbec dožije. „Mám za sebou víc dní než před sebou – a to je v pořádku,“ řekl pro magazín People v rozhovoru, který vznikl po focení na pláži v Malibu – kousek od místa, kde vyrůstal. „Ale cítím se docela dobře! Většina chlapů v mém věku má problém se zády nebo s koleny. Nějak jsem se tomu vyhnul.“
Dodal, že se udržuje ve formě pomocí veslovacího trenažéru a „většinu času“ se snaží jíst zdravě. Jediný problém má prý s ramenem, jehož bolestivost musí tlumit ibuprofenem.
Dnes místo večírků s kokainem a společnicemi tráví čas setkáváním s přáteli u kávy, navštěvuje rodiče a až donedávna pracoval na svých dvou nových projektech – chystané životopisné knize The Book of Sheen, a dvoudílném dokumentu nazvaném Alias Charlie Sheen, jehož premiéra se chystá na platformě Netflix. „Nejde mi o to, abych si něco vynahrazoval nebo se snažil napravit chyby z minulosti,“ komentuje Sheen fakt, že oba projekty vyjdou takřka ve stejný čas – načasování je prý jen shoda okolností.
„Po padesátce jsem se v jednom kuse jen omlouval lidem, kterým jsem ublížil. A nemínil jsem to psát z pozice oběti – tou jsem nebyl a všechno, co jsem udělal, si plně uvědomuju. Jde prostě jen o převyprávění jednotlivých příhod tak, jak se skutečně staly,“ říká, načež se smíchem dodává: „Tedy těch, které si vůbec pamatuju.“
Kniha začíná jeho dětstvím. Charlie popisuje, jak trávil čas na filmových natáčeních s otcem Martinem Sheenem a svými třemi sourozenci, a to včetně několikaměsíčního pobytu na Filipínách během natáčení filmu Apokalypsa. Po střední škole se rozhodl pokračovat v rodinné tradici a během několika let herecky prorazil – nejprve díky komedii Volný den Ferrise Buellera z roku 1986, a o pár let později pak díky kontroverzním filmům Četa a Wall Street od režiséra Olivera Stonea.
S rychlou slávou však přišly i její typické nástrahy – alkohol, kokain, rychlá auta a nevázaný sex. „V hlavě jsem měl pořád takový ten pochybující hlas, který mi našeptával, že je to všechno beztak jen dočasné a brzy o to přijdu. Takže jsem si to chtěl užít co nejvíc,“ vysvětluje.
V dokumentu se objevuje i jeho kolega z Dva a půl chlapa Jon Cryer. I on naznačil, že Charlie možná svým způsobem nikdy nevěřil tomu, že si úspěch zaslouží. „To je docela trefné,“ přitakává mu v dokumentu Sheen. Poté dodává, že všechny účastníky včetně Cryera, Chucka Lorrea, obou bývalých manželek Denise Richardsové a Brooke Muellerové – a dokonce i svého někdejšího drogového dealera Marca – osobně požádal o účast.
Úspěch totiž neustále přiživoval jeho závislost na alkoholu a drogách, a když pak ke všemu zkusil crack, už první zkušenost ho okamžitě pohltila. Několikrát skončil na odvykačce a zpětně považuje za zázrak, že se za celou dobu předávkoval jen jednou. „Na mejdanech jsem vždycky říkával: Žádné odsuzování, v ložnici nic bolavého, a že nikdo nesmí umřít,“ směje se. „Byla to dobrá pravidla.“
Zlom nastal až v roce 2011, kdy se kvůli excesům dočkal vyhazovu ze seriálu Dva a půl chlapa. V reakci na to poskytl dnes již nechvalně proslavený rozhovor pro americký televizní pořad 20/20, kde prohlašoval, že mu žilami koluje „tygří krev“. V memoárech to vysvětluje tím, že kromě drog byl tehdy závislý i na testosteronovém krému, který z něj dělal „totálního cvoka“.
V roce 2015 veřejně v Today show televize NBC přiznal, že je HIV pozitivní. Lékaři mu HIV objevili čtyři roky předtím. „Začalo to krutými bolestmi hlavy. Myslel jsem, že mám nádor na mozku. Myslel jsem, že je konec. Je těžké ta tři písmena přijmout. Je to zlomový okamžik v životě,“ řekl před deseti lety Sheen.
Když se herec dozvěděl, že je HIV pozitivní, stáhl se do ústraní a propadl drogám. Podle zdrojů z jeho okolí bral kokain, neustále dokola si pouštěl svoje filmy a platil vysoké sumy za obří party s pornoherečkami. Nechtěl, aby se o jeho stavu vědělo. Každý, kdo do jeho domu přišel, musel odevzdat mobilní telefon a podepsat smlouvu o mlčenlivosti. Někteří ho ale začali vydírat a chtěli po něm miliony za mlčení. K otevřené zpovědi se pak rozhodl hlavně proto, aby skončilo vydírání od lidí, kterým se svěřil.
V roce 2017 pak s alkoholem definitivně skoncoval. „Musíte mít vůli,“ říká a dodává, že život si člověk může zachránit jedině sám. V jeho případě se motivací stal vztah k dětem – dcerám Cassandře (41), Sami (21), Loře (20) a šestnáctiletým dvojčatům Maxovi a Bobovi. „Držím si v hlavě seznam těch nejhorších, nejostudnějších věcí, co jsem kdy udělal. A když dostanu chuť na alkohol, stačí si ho přehrát.“
Drog se vzdal ještě dříve, a zpětně věří, že návrat by mu byl osudným. „Ať už je to pravda, nebo ne, radši si namlouvám, že další dávka by mě beztak zabila,“ míní.
S většinou lidí z minulosti se usmířil, jen sám sobě odpustit ještě zcela nedokázal. „Odpuštění je pro mě stále vývojový proces. Občas mám jakési ‚záchvěvy hanby‘ – náhlé vzpomínky na ty odpornosti, co jsem páchal, a na jejich následky. Jsou ale čím dál vzácnější, takže hádám, že už to je pokrok,“ přiznává rodák z New Yorku. „Zajímavé je, že od ostatních většinou slýchám: Hej, nic ti nezazlívám, jen doufáme, že jsi odpustil i sám sobě.“
Co bude dál? Na jednu stranu by se Sheen rád vrátil k herectví, zároveň však říká, že se za ničím nežene a bere věci tak, jak přijdou. „Rozhodně nevyhlašuju nějaký comeback,“ komentuje svůj návrat do veřejného dění. „Říkám tomu spíš reset. Prostě žiju pro ten další okamžik – ať už přinese cokoliv.“
Životopisná kniha The Book of Sheen vychází 9. září, do té doby byla k mání v předprodeji. Dokument Alias Charlie Sheen budou moci diváci shlédnout na Netflixu od 10. září.