Poté, co si nejstarší dcera Denise Richardsové a Charlieho Sheena založila profil na OnlyFans, který patří mimochodem mezi ty nejnavštěvovanější, má problém prosadit se u modelingových agentur.

„Opravdu chci začít dělat naplno modeling, přála bych si, aby se z toho stala moje hlavní kariéra,“ svěřila se Sami Sheenová v jedné z epizod reality show Denise Richards & Her Wild Things.

Setkala jsem se s několika zástupci různých modelingových agentur, ale nelíbí se jim, že mám profil na OnlyFans. Je to velmi frustrující, protože jen díky tomu v současné době vydělávám a mohu si sama vše platit,“ říká.

Během rozhovoru promluvila i o své matce, herečce Denise Richardsové, která se k dceři připojila a také úspěšně vydělává na platformě pro předplatitele. „Máma je někdy ohromně puntičkářská,“ přiznala Sami. „Ale nakonec musím uznat, že mi dává docela dobré rady. I když je to občas dost otravné,“ vysvětluje.

Její matka je nadšená, že dcera kráčí v jejích stopách, snaží se prosadit v Hollywoodu a je podle jejích slov velmi ambiciózní. „Jsem na Sami opravdu hrdá. Kéž bych měla její odvahu, když mi bylo tolik let, kolik je teď jí,“ říká Denise Richardsová. Sami jí na to odpověděla: „Myslím, že moje dospívání bylo mnohem těžší než to tvoje, protože moje rodina je prostě šílená… Ale asi v dobrém slova smyslu,“ směje se.

Denise získala roli v novém hudebním videu svého bývalého partnera Patricka Muldoona. Sami si není jistá, zda by se v podobném projektu viděla i ona. „Dokážu si samozřejmě představit, že bych byla v hudebním klipu. Ale pravda je taková, že neumím hrát. A vůbec jsem netušila, že ve videoklipech musíš také hrát. Pokud chtějí, abych tam jen stála a vypadala hezky, to zvládnu. Ale nic víc. Jsem opravdu hrozná herečka, hrozná zpěvačka a hrozná tanečnice,“ přiznává sebekriticky.

Modelčin otec, herec Charlie Sheen, s odhalováním dcery na platformě pro fanoušky nejdříve nesouhlasil. Když však zjistil, kolik milionů si Sami vydělá jen tím, že nahrává na platformu své fotky v plavkách, změnil názor.

„Sami je osmnáct a žije se svou matkou. O tom, že je na pornostránkách, se nerozhodlo pod mou střechou. Neschvaluji to, ale protože tomu nemohu zabránit, vyzval jsem ji, aby si alespoň zachovala úroveň, kreativitu a neobětovala svou integritu,“ prohlásil herec v roce 2022.

Mezi celebrity, které OnlyFans využívají k přivýdělku, patří například Carmen Electra, Bella Thorne, Larsa Pippenová, Cardi B a Tyler Posey. Z českých zástupkyň tu má profil například modelka Simona Krainová, nedávno se připojila také manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky, která zde vystupuje pod jménem Black Angel.