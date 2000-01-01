U příležitosti 50. výročí Charlieho andílků se v Los Angeles sešly hvězdy seriálu. Publikum v Dolby Theatre v Hollywoodu přivítalo Kate Jacksonovou, Jaclyn Smithovou a Cheryl Laddovou potleskem ve stoje a jásotem. Některé fanoušky překvapil vzhled hereček, které s věkem bojují pomocí vylepšení u plastických chirurgů.
Kate Jacksonová, Jaclyn Smithová a Cheryl Laddová v Los Angeles na natáčení seriálu Charlieho andílci v březnu 1978.
Původní trojici andílků v seriálu s Kate Jacksonovovou a Jaclyn Smithovou tvořila Farrah Fawcettová, která ho ovšem opustila po první řadě.
Kolegyni v seriálu vystřídala Cheryl Laddová. „Věděla jsem, že Farrah nikdo nenahradí, tak jsem si ze sebe udělala legraci,“ řekla Laddová, která na natáčení přišla v tričku s nápisem Malá Farrah Fawcettová. „Všichni se smáli. Farrah by udělala něco podobného.“
Kate Jacksonová herectví zanechala před 20 lety, aby se věnovala synovi. Je prý ale připravena na návrat. Její kolegyně Jaclyn Smithová a Cheryl Laddová se filmování věnovaly průběžně dál a hostovaly v různých seriálech.
Kate Jacksonové je 77 let, Jaclyn Smithová loni oslavila 80 a Cheryl Laddové bude letos 75 let.
Kromě vzpomínání na natáčení došlo i na osobnější hovory. Cheryl Laddová například poprvé veřejně prozradila, že měla agresivní formu rakoviny prsu. Neřekla ale, kdy s nemocí bojovala.
S nemocí bojovala také Jaclyn Smithová. „Když mi Cheryl zavolala, první věc, kterou jsem udělala, bylo, že jsem jí poslala své paruky,“ prozradila.
Přestože kritici seriál před lety nehodnotili moc pozitivně kvůli nudnému herectví a spoře oděným hrdinkám, herečky to neřešily. „Mně to nevadilo,“ řekla Jacksonová na červeném koberci. „Dávaly jsme lidem hodinu, aby se posadili, vyložili si nohy nahoru, zapomněli na všechno a dívali se na televizi. A pak jsme jim jen tak nenápadně vštěpovaly poselství, že ženy jsou stejně schopné, inteligentní a dokážou cokoli, co muži.“
Při vzpomínkách na oblíbené outfity herečky diváky pobavily. „Nosila jsem hodně roláků,“ řekla Kate Jacksonová.
Jaclyn Smithová si vybavila hlavně její bílé bikini ze znělky. „Naše sledovanost stoupala,“ prohlásila.
Kriminální dobrodružný seriál měl premiéru 22. září 1976, v době před internetem a streamováním, kdy existovaly pouze tři velké televizní sítě. První dvě z pěti řad, které skončily v roce 1981, se umístily v první desítce hitparád ABC. Na snímku je s herečkami producent Aaron Spelling.
V roce 2000 se seriál dočkal filmového zpracování s Lucy Liu, Cameron Diazovou a Drew Barrymore v hlavních rolích.
Dalšími Charlieho andílky byly ve filmu z roku 2019 Ella Balinska, Kristen Stewartová a Naomi Scottová.
