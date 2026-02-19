Kritika se na zpěvačku snesla poté, co se zveřejnily záběry z oficiální afterpárty festivalu Berlinale, kterou podle zjištění ukrajinského webu United24 organizovala ruská DJka a tanečnice známá také jako Petit.
Oficiální afterpárty, které se anglická zpěvačka zúčastnila, se konala v návaznosti na prezentaci nového „mockumentárního“ filmu „Moment“ na 76. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Na režii filmu se Charli XCX podílela společně s Aidanem Zamirim
Rodina ruské DJky je podle dostupných informací úzce napojena na ruské vládní aktivity na okupovaných územích Ukrajiny. Její matka Žanna Ševcovová je totiž zakladatelkou nadace Traditsija, která se prezentuje jako fond pro sociální iniciativy.
Mediální projekt United24 označil aktivity nadace za snahu o „ilegální integraci okupovaných území Ukrajiny do ruského ‚civilizovaného prostoru‘“. Jednou z praktik je například promítání propagandistických filmů a „vymývání mozků“ ukrajinské mládeži, uvedl web.
Traditsija také spolupracuje s prezidentským fondem Vladimira Putina pro kulturní iniciativy a realizuje projekty v několika ukrajinských regionech pod ruskou okupací, včetně Doněcku, Luhansku a Mariupolu.
Na Žannu Ševcovovou dosud nebyly uvaleny žádné sankce. Je také blízkou přítelkyní ruské operní pěvkyně Anny Netrebkové, která je považována za spolupracovnici Vladimira Putina.
Omluva anglické zpěvačky
Charli XCX se k tomu vyjádřila na Instagramu: „Pro jasnost uvádím, že ani já, ani můj tým jsme nevěděli o žádných údajných vazbách ohledně párty konané v Berlíně,“ napsala.
„Ráda bych využila této příležitosti, abych vyjádřila svůj nesouhlas s krutostmi, kterých se dopouští ruská vláda na Ukrajině, a solidaritu s ukrajinským lidem,“ doplnila na závěr.