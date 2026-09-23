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Charles Spencer tepal královskou rodinu, přitom Dianu posílal k psychiatrovi

Zuzana Stiboříková
  8:51
Princezna Diana (Londýn, 12. června 1997)

Princezna Diana (Londýn, 12. června 1997) | foto: Reuters

Diana Frances Spencer se svým bratrem Charlesem..
Charles Spencer, princezna Diana a jejich matka Frances Shand Kyddová na...
Desetiletá Diana Spencerová a její morče jménem Peanuts, neboli „Burák“ (1972)
Diana Spencerová, pozdější princezna Diana v roce 1981
52 fotografií
Po smrti princezny Diany se její bratr Charles Spencer vymezoval vůči královské rodině. I jeho vztah s Dianou byl však v devadesátých letech problematický. Znovu se sblížili až těsně před její smrtí v roce 1997.

Dětství na Althorpu a ztráta matky

Charlese a Dianu Spencerovy spojoval podobný věk, komplikované rodinné poměry a zkušenost s rozpadem manželství rodičů.

Ačkoli se princezna Diana narodila jako dcera hraběte, rozhodně ji nečekalo jednoduché, sluncem zalité dětství. Manželství hraběte Spencera a jeho ženy Frances utrpělo několik závažných ran při marném čekání na mužského dědice, který by pokračoval v rodové linii. Dvě nejstarší dcery Sarah a Jane se narodily v letech 1955 a 1957, dlouho očekávaný chlapec John zemřel jen několik hodin po porodu v lednu 1960. Ke konci téhož roku přišla nová naděje, protože Frances byla opět těhotná. V červenci 1961 se však narodila opět dívka, která dostala jméno Diana Frances. Až o necelé tři roky později se hrabě konečně dočkal dědice, malého Charlese Spencera.

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Vztah manželů byl však v troskách a Frances se rozhodla odejít. Přestože Dianě bylo teprve šest let a odchod matky od rodiny tehdy způsobil skandál.

Soud pak přiřkl děti do péče otce. Protože starší sestry už byly v době rozpadu rodiny starší, Diana a Charles spolu v domácnosti trávili nejvíce času a jejich sourozenecké pouto tím zesílilo. Navzdory běžným dětským konfliktům vzpomínal Charles na Dianu jako na pečující a ochranitelskou starší sestru.

Princezna Diana (Londýn, 12. června 1997)
Diana Frances Spencer se svým bratrem Charlesem..
Charles Spencer, princezna Diana a jejich matka Frances Shand Kyddová na archivním snímku
Desetiletá Diana Spencerová a její morče jménem Peanuts, neboli „Burák“ (1972)
Diana Spencerová, pozdější princezna Diana v roce 1981
52 fotografií

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1993 Boj o Garden House

S postupem let se sice jejich cesty rozdělily, přesto byli stále v kontaktu. První výraznější roztržka přišla až v létě 1993, kdy Dianino manželství procházelo krizí. Po oznámení odloučení od prince Charlese v prosinci 1992 hledala Diana vlastní zázemí mimo Kensingtonský palác, a sice na rodinném panství Althorp, které po smrti otce zdědil spolu s titulem bratr Charles Spencer. Podle dochované korespondence původně měla bydlet v Garden House za nájemné 12 000 liber ročně, Charles Spencer si však svou nabídku rozmyslel, protože by stálá přítomnost policie a pozornost médií i veřejnosti příliš zasahovala do soukromí jeho rodiny.

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Později jí nabídl jiné možnosti ubytování na širším panství, včetně Wormleighton Manor. Diana však tuto nabídku nepřijala a jejich komunikace se vyostřila. Vyplývá to z dopisů, které byly uveřejněny v roce 2002 v souvislosti s procesem s Paulem Burrellem, tajemníkem, který si měl po Dianině smrti přivlastnit některé její osobní věci.

Princezna Diana a její tajemník Paul Burrell v Bosně v srpnu 1997. Burrell vydal v roce 2003 vzpomínkovou knihu A Royal Duty. Publikace vyvolala kontroverze zejména kvůli zveřejnění soukromých dopisů a detailů z Dianina života. Burrell čelil také soudnímu procesu kvůli obvinění z krádeže osobních předmětů z Dianina majetku. V roce 2002 byl proces zastaven po zásahu královny Alžběty II.

1996 Výčitky a slzy

Ačkoli Diana nezůstala ani po rozluce bez prostředků, vnesl tento spor do jejich vztahu stín. Ten ještě posílil v roce 1996, kdy frustrovaný Charles Spencer napsal Dianě dopis, ve kterém jí vyčítá odstup: „Dávno jsem se smířil s tím, že jsem jen okrajovou součástí tvého života a už mě to nermoutí,“ měl hrabě Spencer napsat Dianě v roce 1996 s tím, že „ve skutečnosti je pro mě a mou rodinu snazší být v této pozici, když vidím zděšení a zranění, které tvé vrtkavé přátelství způsobilo tolika lidem.“ Dále se měl vyjadřovat k jejím psychickým obtížím a navrhovat, aby vyhledala odbornou pomoc.

Pasáže z jeho dopisu Dianě zveřejnil v roce 2003 opět bývalý tajemník Paul Burrell ve své knize A Royal Duty a podle Burrella Dianu obsah dopisu velmi zasáhl. Z jeho knihy je pak citoval Daily Mirror, který jeho text publikoval na pokračování.

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1997 Usmíření a boj za Dianinu památku

Jejich pouto však zcela nevyprchalo a v březnu 1997 Diana navštívila Charlese a jeho děti v Jižní Africe a během cesty se setkala také s Nelsonem Mandelou. Bylo to pouhých pět měsíců před tragickou autonehodou v pařížském tunelu Alma, při které princezna z Walesu zemřela.

Nelson Mandela a princezna Diana (Kapské Město, 17. března 1997)

Po Dianině smrti se zvedla vlna nevole vůči královské rodině. Tu hrabě Spencer ještě podpořil ve svém vybroušeně populistickém projevu při pohřbu ve Westminsterském opatství, když prohlásil, že „v posledním roce dokázala, že nepotřebuje žádný královský titul, aby dál rozdávala své nezaměnitelné kouzlo,“ čímž zdůraznil její rozchod s královskou rodinou.

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Před veřejností také demonstroval své právo na výchovu dětí své sestry: „Slibuji, že my, tvoje pokrevní rodina, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pokračovali v tom nápaditém a láskyplném způsobu, jakým jsi vedla tyto dva výjimečné mladé muže, aby jejich duše nebyly jednoduše pohlceny povinnostmi a tradicemi, ale mohly svobodně zpívat, jak sis přála“. A to přesto, že sám měl v uplynulých letech s Dianou napjatý vztah a jen sporadický kontakt.

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2002 – 2003 Spencer vs. média

Spencerův kontroverzní projev při Dianině pohřbu neušel ani tajemníkovi Paulu Burrellovi. Ten pak v knize A Royal Duty z roku 2003 poukázal na to, že dojemná slova v opatství, za která si hrabě vysloužil potlesk rozvášněného davu, byla na hony vzdálená tónu dopisu, který hrabě napsal sestře o rok dříve. Části Burrellovy knihy pak citovala řada dobových médií.

Spencer zpětně vysvětloval, že úryvky jeho dopisu z roku 1996 byly vytrženy z kontextu a nevypovídají o jeho skutečném vztahu s Dianou. Následně vedl soudní spor s vydavatelstvím Daily Mailu, který ho pranýřoval za bezohlednost, když údajně odmítl opuštěné Dianě v roce 1993 poskytnout přístřeší. Spencer naopak doložil, že jí nabídl jiné alternativy, které ona odmítla. Přestože vysoudil omluvu i odškodnění, vyzkoušel si tak hrabě Spencer na vlastní kůži sílu Dianina mučednického kultu.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
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