Podle přátel jsem získala roli jen díky tmavé pleti, říká seriálová herečka

„Mnozí lidé se domnívají, že můj úspěch je snad způsoben nějakými kvótami. Dokonce se mi stalo, že mi to řekli i moji přátelé. Roli jsem podle nich dostala, protože zrovna potřebovali někoho, kohokoli s tmavou pletí. Pokud si to opravdu myslí, bolí to,“ svěřila se herečka Charithra Chandranová.

„Děsivé je, že bych tomu mohla opravdu začít věřit a myslet si, že do role Edwiny mě obsadili jen proto, že zrovna hledali nějaké černé herce pro ztvárnění členů indické rodiny,“ dodala.

Pětadvacetileté herečce nepřipadá filmový průmysl dostatečně rozmanitý. „Ráda bych viděla i mnohem víc členů štábu tmavé pleti. Myslím, že je to opravdu důležité,“ říká herečka.

Platforma Netflix, která seriál Bridgertonovi produkuje, prý přitom klade na nábor černošských zaměstnanců zvláštní důraz.

„Měli jsme speciálně vyhrazeného zaměstnance, který měl na starosti přemýšlet o nedostatečně zastoupených etnických a jiných skupinách ve firmě a změnit situaci. Začali jsme záměrně spolupracovat s lidmi s jinou barvou pleti. Důraz jsme kladli především na černochy,“ vysvětlila Verna Myersová, zaměstnankyně Netflixu zabývající se diverzitou na pracovišti.

„Musíme dostat různé lidi před kameru i za kameru. Když se tak stane a povede se to, dostanete něco, co jste ještě neviděli. A například u seriálu Bridgertonovi to vyšlo. Je to něco, co jste ještě nikdy neviděli,“ řekla Myersová deníku The Guardian.

Seriál Bridgertonovi vychází ze stejnojmenné série knih Julie Quinnové a sleduje osudy osmi sourozenců z rodiny Bridgertonů, kteří se snaží najít lásku v Anglii v devatenáctém století.