Chappell Roan randila v minulosti s muži, nyní se identifikuje jako lesba. Zpěvačka se svěřila s tím, jak se její sexuální život změnil od chvíle, kdy přijala svou sexualitu.

„Myslím, že ve vztazích mezi ženami je naprosto přirozené, že sex je o vzájemném uspokojení. Je nutné říct, že když jsem chodila s muži, nefungovalo to tak. Jak je možné, že se mnou někdo strávil čtyři roky a vůbec mu nevadilo, že jsem ani jednou při našem sexu neměla orgasmus?“ ptá se.

Sama by pro svou partnerku při sexu udělala cokoliv, jen aby ji uspokojila. „Udělala bych pro to všechno. I kdyby to mělo trvat několik hodin. To je mi jedno,“ říká. Zároveň v rozhovoru pro podcast Call Her Daddy poprvé potvrdila, že je momentálně ve vztahu. „Je to vážné. Jsem opravdu moc zamilovaná,“ prozradila Roan moderátorce.

„Ráda bych tu také rozbila jeden mýtus, když už se tu bavíme takhle otevřeně. Když jsem začala spát s partnerkami, došlo mi, jak jednoduché je poskytnout ženě orální sex. Uspokojit ženy je mnohem snazší, než uspokojit muže. Celou dobu jsem si myslela, že z toho musí ohromně bolet za krkem a taky čelist. Ale dělat to samé muži je podle mé osobní zkušenosti ve skutečnosti mnohem fyzicky náročnější. S ženou si u toho můžete alespoň pohodlně lehnout,“ směje se zpěvačka.

„Byla jsem hloupá, že jsem si myslela opak a omlouvala jsem vždycky svého partnera. Je třeba vyzkoušet vše a vše si v posteli vzájemně vracet. A proto bych nikdy nešla s mužem do análního sexu – pak bych totiž chtěla to samé dělat i jemu. Ale znáte to, muži... Hned by řekli, že to tedy v žádném případě ne,“ vysvětluje.

Přestože Chappel Roan dokázala během rozhovoru o sexu mluvit beze studu, přiznala, že její vztah k intimitě není vůbec jednoduchý. „Moje nervy. Jsem psychicky úplně vyčerpaná, co se týká rozhovorů o sexualitě,“ svěřila se.

„Samozřejmě, že jsem si už zvykla na to říkat o sobě, že jsem queer a že chodím se ženami. Ale je to vyčerpávající. Jako by novináři snad ani neznali jiné téma a otázky, na které by se mě mohli ptát. Občas je toho zkrátka už trochu moc, chápete? Nebo jsem možná už přecitlivělá,“ dodává.